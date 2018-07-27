環保杯租用 大學生提倡「德式」環保

2018年07月27日 09:01 中時 洪榮志

發起「Cut Cup環保杯租用」活動的大學生，連日來在台南市與多家手搖杯飲料店家合作，用行動推廣環保理念。（黃竣偉提供）

成功大學資工系學生陳冠宇等10大學生組成的世界領袖教育基金會行動專案小組，仿效德國租用咖啡杯的環保策略，催生「Cut Cup環保杯租用」專案，從25日到27日一連3天，在台南市與多家手搖杯飲料店家合作，用行動推廣環保理念，獲得不少店家及民眾的認同。

陳冠宇表示，連日來實際與台南在地知名飲料店合作，提供環保杯免費租借方案，以40元成本價，租借富時尚的環保杯，再由店家提供顧客10元折扣優惠，向民眾進行宣導。過程中，發現不少民眾會自行攜帶環保杯套或是塑膠袋，不再倚賴店家提供塑膠袋，但自行攜帶環保杯的民眾仍為數不多，透過由店家提供環保杯，更有即時便利性，許多民眾都表示贊同。

大學生們還實地採訪民眾，發現民眾主要重視租用環保杯的衛生清潔與消毒、環保杯歸還的方便性，以及未來環保杯是否採用環保材質；並認為，如果要推行此方案成為政策，應有更完整的配套措施與技術，才能達到環保的目的。

此外，專案小組也實地採訪台南25家品牌飲料店，包含大型連鎖及獨立經營的店家，有高達9成的業者對此活動表示贊同；其中，已有業者推行玻璃瓶租用方案，並採用高壓水柱沖洗與紅外線殺菌。

發起此次「Cut Cup環保杯租用」活動的成員，都是參與世界領袖教育基金會在全台舉辦的職場力戰鬥營，透過議題討論競賽，激發他們用行動關心社會議題。這群大學生來自南部各大學，包括：成功大學資工系陳冠宇、成功大學機械系葉皓永、雲科大視設所周芸亦、臺南大學科管所黃竣偉、長榮大學醫管所陳俊竹、台北護理健康大學護理系張琦等10人。

(中時 )