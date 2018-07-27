捍衛東亞青主辦權 林佳龍將以主辦城市首長署名申復

台中市長林佳龍將以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委身分，同步向EAOC主席及全體會員國家地區代表提出申復信函。（盧金足攝）

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教育部體育署邀中華奧會、台中市府及專家學者召開研商會議達成共識，將由台中市長林佳龍以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委身分，同步向EAOC主席及全體會員國家地區代表提出申復信函。對此，台中市府27日表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，展開與相關單位的協調及國際溝通，盡速正式申復。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）以台灣公投連署為由，取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權。台中市政府26日前往體育署出席會議，與中央及中華奧會等單位共商申復及其他救濟策略。市府由副市長林依瑩率領法制局長吳梓生以及市府運動局代表出席。

台中市府指出，林依瑩在會中轉達林佳龍感謝各界及各機關的協助，台中市政府有責任要保障選手的參賽權，市府法制局已整理相關申復文件初稿。

吳梓生說明，市府將依據主辦城市合約書及東亞奧會會章，基於奧林匹克憲章，對取消台中市2019第一屆東亞青年運動會，提出違反國際奧會精神及規章、市府並未違規、未提供市府說明機會等主張。

會中有許多相關領域學者及法律實務界專家，針對申復或國際調解及仲裁等救濟途徑，沙盤推演並研商各方案及後續措施；各方案均同步進行相關準備，後續待適當時機並視情勢發展因應。

「會議達成共識，將由林佳龍市長署名，向EAOC理事會主席及全體會員國家地區提出申復信函」，市府表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，同步展開與相關單位的協調及國際溝通，盡速正式申復。

(中時 )

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