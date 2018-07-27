吳音寧花大錢做動畫嗆股東 朱學恒：堪稱經典

2018年07月27日 09:12 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

日前北市市場處以「議員索資遲交」為由開罰台北農產運銷公司115萬，但傳出北農認為北市府開罰於法無據，不但不打算交罰款，還不排除與市府對簿公堂。對此，宅神朱學恒表示「吳音寧真是堪稱公司治理史上的一個經典」！

台北農產公司總經理吳音寧表態不到議會備詢後，更在財建部門質詢前1小時於臉書貼出一段動畫，稱不去備詢是「遵守法規」，遭外界視為挑釁議會和北市府。除此之外，北農更遭北市市場處「議員索資遲交」開罰北農115萬，但北農認為市府開罰於法無據，不排除與市府對簿公堂，雙方爭議越演越烈。

對於吳音寧的「開戰」舉動，朱學恒於臉書表示，「吳音寧經營一家公司，董事長是台北市派來的，地是台北市的，大樓也是台北市的，主要收入也是台北市給的，名字裡面開頭就是台北兩個字，但她就是可以獨立建國成為一個北農國，經營績效不好，農產價格不穩，台北市長管不動她，董事長也管不動她，台北市要資料不給，罰錢也不爽交，感覺完全是一方之霸啊，持股22.7%大股東的要求置之不理，還拿納稅人的錢做動畫嗆股東，簡直他媽的比民間任何一家公司的總經理還要大啊！」

而吳音寧敢如此做的原因，朱學恒直指不就是總統挺她，農委會挺她，農陣挺她。張忠謀跟郭台銘需要總統挺才能經營嗎？朱更諷刺所以台灣變成一個只要總統挺，「覺青」要做什麼都可以的國家嗎？

(中時電子報)