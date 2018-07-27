賓士男護送摔車「港都昆凌」網吃味 老婆霸氣力挺：男的也會幫！

騎車自摔女子因長的像藝人昆凌，被熱心賓士男護送回家後，意外引起熱議。(圖／翻攝當事人臉書)

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中時電子報
對於老公開賓士車護送受傷正妹，老婆在臉書發言力挺。(圖／翻攝當事人臉書)

昨（26）深夜有一名長相神似藝人昆凌女子，騎車自摔，吸引不少民眾圍觀，後來一名開賓士車男子好心幫忙，載女子回朋友住處，臨走前還說不要拍他，深怕被老婆發現鬧家庭革命，但這起單純的正妹自摔新聞，卻起網友熱烈討論，有人說：「人正真好，長得漂亮賓士男才會願意載，要是不好看，可能就沒人理。」，賓士男老婆看見卻在臉書發文力挺：「就算是男的跌倒，相信老公還是一樣會去幫忙。」

這名自摔正妹留著一頭長髮，長相酷似藝人昆凌，賓士男見她騎車自摔，熱心幫忙叫救護車，還向警方描述過程，最後更親自送她到朋友住處，沒想到單純只是助人的事，卻在網路上引起正反兩極討論，她事後也在自己臉書寫：「摔車又不是我願意，不滿網友吃嘴。」

有網友也擔心賓士男回家可能要跪算盤，但他的老婆之後發文：「可以否認嗎？搞得我很兇」、「換成男生跌倒，我相信他還是會去幫」，力挺老公到底。

一樁騎士自摔車禍，因為女的長得像昆凌，加上男的熱心順路載一程，引發網友天馬行空聯想解讀，事實上，這名自摔正妹今年20歲，在服飾店上小夜班，萌萌的大眼嘟起小嘴、長髮及腰，不管是穿小洋裝還是休閒妝扮，自拍起來真的好美，難怪自摔被賓士男護送回家會引起熱議。

(中時電子報)

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