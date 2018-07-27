獨家》高檔優質旅宿 西門町最新 「宿之酒店」開賣

2018年07月27日 09:34 工商 姚舜

西門町〈宿之酒店〉的〈河極宿〉與〈河悠宿〉套房中，皆配置有每台要價28萬元的B＆O 4K電視，非常闊氣。（攝影／姚舜）

〈宿之酒店〉客房浴室內設備皆是德國衛浴精品品牌，浴缸是「Bette」的，蓮蓬頭則是「Grohe」，大片玻璃內有夾層，按下開關可保有隱私。（攝影／姚舜）

〈宿之酒店〉的〈河極宿〉套房內有起居室，內有小吧台、書桌，以及B ＆ O電視與音響，關燈、拉下窗簾等於是一「迷你劇院」。（攝影／姚舜）

西門町〈宿之酒店〉內的〈河宿〉房型，用的也Simmons席夢思臥床，房內並配置samsung的49吋曲面電視。（攝影／姚舜）

〈宿之酒店〉客房浴室內的吹風機，是Panasonic奈米水離子吹風機，淋浴後頭髮很快就可吹乾。（攝影／姚舜）

不分房型等級，〈宿之酒店〉的87間客房內都配置有時尚人士搶著入手的日本BALMUDA電熱手沖咖啡壺。（攝影／姚舜）

台北流行時尚原點西門町又有新飯店開張！良源建設跨足觀光產業成立全謹股份有限公司並斥資7億元在環河南路、武昌街口興建的〈宿之酒店〉（Suz & Catorze）已低調開賣，喜歡征逐新飯店而居的飯店控，又有新目標可以體驗啦。

台北西門町的旅館飯店家數之多、密度之高，是飯店市場的一級戰區，為迎合港澳星馬日韓來台自由行的年輕新世代旅人旅宿喜好，位在西門町的旅館飯店走的多是文創路線，客房與公共區域的裝潢設計時尚活潑甚至帶著趣味。

而新登場的〈宿之酒店〉為與市場同業區隔，規畫之初即以精品設計酒店為定位，鎖定講究生活品味、重視隱私的中高端客層，並藉臨近淡水河畔的優勢地利、高樓景觀，以及以高檔建材與精品級設施，傳遞台北西門町其它飯店沒有的高檔優質旅宿體驗。這樣的定位，成了〈宿之酒店〉的一大賣點。

〈宿之酒店〉樓高14層、有87間客房，所有客房都配置有席夢思臥床、鵝絨被枕，迷你吧上備有日本BALMUDA手沖電熱壺、TWG茶包+高山茶+掛耳手沖咖啡。乾濕分離的浴室內，浴缸是德國精品衛浴BETTE牌、蓮蓬頭也是德製精品GROHE，沐浴備品是HERMES愛瑪仕，吹風機是Panasonic的奈米水離子吹風機，連馬桶用的都是德國百年精品Villeroy & Boch的智能免治馬桶。

除了Samsung的49吋曲面電視，〈宿之酒店〉的大坪數〈河極宿〉套房中並配置了兩台Bang & Olufsen的48吋4k電視。兩台？是！一台在臥室，另一台則在起居室，房客可在內有小吧台的起居室接待來訪客人，或是當「小型劇院」欣賞電影或聆賞音樂。

〈宿之酒店〉大量使用了施瓦洛世奇的水晶為裝飾，公共區域的檯燈、吊燈、頂樓餐廳的框型吊燈，以及天花板上，都或鑲或嵌的用了大量的施瓦洛世奇水晶設計，展現一股低調奢華的浪漫。

〈宿之酒店〉的所有客房都有窗，高樓層的面湖客房更可以飽覽淡水河、大漢溪、新店溪，以及陽明山和觀音山的日夜景致。飯店頂樓的時尚餐廳，更擁有270度的視野景觀，透過無邊際落地窗將台北101大樓、圓山飯店等台北地標建築盡收眼底。「毫無遮攔阻礙的景觀視野」是這個西門町最新酒店的「奢華級享受」。在這裡，品味男女、名媛貴婦或食饕吃貨可以用餐享受下午茶，並以無敵美景佐餐。此外，這裡更是「大稻哉埕花火節」的「景觀第一排」最佳賞景取景的座位區。

相較於很多「大人叫、小孩跳」的主創潮旅店，〈宿之酒店〉，寧靜、閒適與安逸，造訪西門町如果想「鬧中取靜」，這裡是很棒的選擇。

為了慶祝開幕，〈宿之酒店〉即日起推出優惠住房專案，3550元+15%即可下榻此西門町最新飯店。總經理林靜如表示，配合8/17至8/19日展開的「大稻埕花火節」，酒店即日起推出「花火節優惠住房專案」，住房+2客早餐5250元+15%起。有意近距離欣賞大稻埕煙火的朋友，不要錯過此一資訊。

(工商 )