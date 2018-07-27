藏在股溝也沒用 毒販約面交出師不利

毒蟲股溝藏毒違規停車遇警遭逮。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
毒蟲股溝藏毒違規停車遇警遭逮。(警方提供)

桃園市一名39歲有多項毒品前科的陳姓男子，27日清晨違規將駕駛著自小客車停放在平鎮區龍岡路上，巡邏員警行經上前取締，正在附近買早餐的陳男見狀趕緊跑來想要移車，但神色慌張、眼神飄移不定，警方直覺有異，果然在陳男鼓鼓的褲後口袋內，起出小型電子磅秤及13小袋共計13公克高純度海洛因毒品，陳男只好伏首認罪，當場遭到警方逮捕。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，27日清晨6時許，員警正在執行安居專案巡邏勤務、行經龍岡路時，看見一台自小客車子違規停放在紅線上，為避免造成用路人的危險，警方立即上前開單取締，就見陳男急忙從附近的早餐店跑來。

面對警方的盤查詢問，陳男不僅言語閃爍其詞、眼神飄移，且雙手一直放在褲子後袋上下來回磨憎，此舉動引起警方懷疑，在警方的婉言規勸，陳男則主動配合，將褲子高高凸起的後口袋內的物品拿取出來，原來放在口袋內的是一台小型電子磅秤及總重有13公克分裝有13小袋的高純度海洛因毒品。

遭到逮捕的陳男向警方供稱，與一名綽號「小王」的男子相約毒品交易，沒想到還沒找到買主，就因為車子違停被警方查獲到，真是出師不利！警方訊後，依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並積極追查該毒品來源及流向，以釐清案情。

(中時 )

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