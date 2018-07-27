邊境火藥味 英：俄蘇愷24戰機 逼近北約黑海領空

英國皇家空軍麾下的颱風戰機。（圖/英國國防部）

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中時電子報

據英國空軍（RAF）通報指出，駐紮於東歐羅馬尼亞、英國皇家空軍的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）中隊，日前與羅馬尼亞軍方在該國米哈伊爾·科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogalniceanu Air Base）進行聯合演習時，由於該地鄰近黑海（Black Sea），英國飛行員於任務中發現，有俄羅斯的蘇愷24戰機（Su-24 FENCER）逼近領空邊界，緊急進行全程監控，直到警報解除為止。

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一名隸屬於第一中隊的颱風戰機飛行員表示，「收到警報後、隨即讓戰機加速，前往指定區域進行確認。不過，因為俄軍軍機全程並未越界，故我們也遵照指示，在領空邊界進行巡弋和監督，一直到對方離開後，我們才返回空軍基地。」

俄羅斯空軍現役蘇愷24戰機。（圖/美國海軍）

由前蘇聯（USSR）蘇霍伊設計局（Sukhoi）設計研製、屬於雙座、雙發動機的長程多用途戰鬥轟炸機，蘇愷24戰機於1967年首飛、1974年投入服役，至今仍是俄羅斯等國的空中現役戰力之一。主要用戶是俄羅斯，早在1979年、蘇愷24戰機就曾被派駐東德；而1984年與阿富汗作戰期間，則讓蘇愷24戰機成為焦點之一。蘇愷24需要兩名飛行員，最高速度可達1.06馬赫、巡航最大距離為2,775公里，機身有9個飛彈掛載點，除傳統空對空飛彈外，亦可掛載戰略性核彈。

這隻駐紮於羅馬尼亞的英國皇家空軍，是從2014年、在北約（NATO）的規劃下進駐的，是整個聯手協防大計畫的一部分。讓盟友之間能彼此依賴，並共同強化整個北約堅固安全的邊界。

(中時電子報)

文章來源：RAF TYPHOON SCRAMBLE INTERCEPTS RUSSIAN AIRCRAFT OVER THE ROMANIAN BLACK SEA

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