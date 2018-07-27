紀政姪子曾想選士林議員 網傳東奧正名公投當宣傳亮點

2018年07月27日 09:46 中時電子報 邱文秀

東亞奧林匹克委員會（EACO）24日宣布取消台中市主辦的「2019東亞青年運動會」，引發震撼。藍營粉絲頁及臉書留言昨日瘋傳紀政姪子紀建安議員選舉宣傳照，照片上紀政與紀建安合照，最底下一排宣傳字眼正是「推動2020東京奧運 台灣正名公投」，但紀建安最後並未通過民進黨黨內初選，成為落選頭。

推動東奧正名公投的紀政1981開始從政，接受國民黨徵召以清新良好的形象，三度選上立委。但紀政在2008年挺謝長廷，與國民黨漸行漸遠。

昨網路瘋傳紀政姪子紀建安競選台北市議員宣傳照，照片上紀政與紀建安合照，最底下一排宣傳字眼正是「推動2020東京奧運 台灣正名公投」。網路上並出現陰謀論，「姑姑要替姪兒民進黨初選造勢時所搞台灣正名入東京奧運，而且蔡英文政府背後配合紀政搞臺灣入東奧公投，結果把臺灣無辜的出色青年運動員全部都拖下水不能參加比賽，馬上怪罪中國用政治來打壓體育及臺灣人民，真高招！」

紀建安過去曾擔任過姚文智的助理，但在競爭激烈的士林北投區他並未通過民進黨黨內初選，成為落選頭。其父紀榮鴻為福中里里長以及其兄紀建漢後港里里長也因為這次事件遭殃，被粉絲頁挖出照片指「投他們一票就是要斷送運動員前途一票。」

記者致電紀榮鴻電話被太太所接，她表示與紀政的確是親戚，最近發生的事件她則說「東奧正名對台灣是好的，應該沒什麼關係吧?」是否有接到抗議電話，她也低調表示沒有。台北市議員何志偉也表示，網路針對紀家人的東奧正名陰謀論太過了，「too much」，應該不能這麼說。

里長紀建漢也說，網路上要這樣誤導也沒有辦法，因為弟弟初選也沒有過，後續也是繼續努力，原本就是在地方服務。至於網路說會影響到選手東京奧運不能去，他說，這些是不同的層級，苦笑表示里長沒有大麼大的職權，網路要這樣貼標籤也是很困擾，也是很多里民在給我們鼓勵，把里內做好就好，其他人要亂講反而會接受社會的唾棄。

紀建安的臉書底下針對「2020東京奧運台灣正名」公投運動，也各有支持與反對者。網友留言「 樂觀其成，台灣加油」、「我們的名字?國家名字是憲法所定。」、「看看妳的身分證是印中華民國還是台灣?」、「改啊支持!!!!!!改完禁賽別躲起來喔!!知道嗎?? 」、「不正名就會陷入一中的迷惑」。

(中時電子報)