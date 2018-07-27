台灣國際創新發明賽 大葉吳郁琦「隱形天線」獲銀牌

2018年07月27日 09:50 中時 謝瓊雲

吳郁琦在會場展示攤位向參觀者介紹「隱形天線」的設計緣由。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學電機系吳郁琦研發出透明材質的「隱形天線」，可直接安裝在手機玻璃上，不再受制於金屬外殼的訊號干擾，榮獲台灣國際創新發明暨設計競賽銀牌獎。（謝瓊雲翻攝）

鄭楷錚與同學共同研發「攜帶式不斷電充電裝置」，可與背包結合，在戶外以太陽能發電後儲電在超級電容中，很適合應急使用。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學電機工程學系大三生吳郁琦，與指導教授黃俊杰合力研發出低汙染的透明薄膜材質手機天線，可直接裝置在手機外部，不受金屬外殼干擾收訊，還可進一布應用在物聯網上，近日在台灣國際創新發明暨設計競賽中勇奪銀牌。

為鼓勵創新研發，提供台灣人才與國際交流的舞台，台灣知識創新學會從2013年開始舉辦台灣國際創新發明暨設計競賽；在大葉電機工程學系教授黃俊杰指導下，大三生吳郁琦、鄭楷錚、丁柏豪三人共拿回一銀一銅。

吳郁琦表示，最初手機的天線都設計在手機內部，但往往金屬外殼會影響收訊，現在多數改為外殼上、下各一個天線，實際使用上，若話機遮住下方天線，還有上方的天線可保持訊號穩定收發，然而，金屬外殼機身還是會多少影響天線收訊。

吳郁琦說，研發的這款「隱形天線」採用複合薄膜技術開發、顏色透明，直接安裝在手機玻璃上，也不會影響整體手機外觀，可做更多個天線設計，所發出的訊號，未來還可進一步應用在物聯網上。

另外，電機系大三生鄭楷錚、丁柏豪兩人合作研發的的「攜帶式不斷電充電裝置」，從「光生電」的概念出發，將太陽能板設計在包包上，方便隨時充電，結合超級電容儲電，成為行動電源，方便在戶外時可隨時充電。

黃俊杰指出，今年共有美國、法國、日本、新加坡、等國，共171支隊伍參賽；傳統的天線需要以化學藥劑清洗電路板，汙染環境，「隱形天線」不只改善汙染問題，本身透明材質，也讓應用層面更廣泛；而「攜帶式不斷電充電裝置」，結合太陽能板與超級電容，外出沒有電源充電時，可用來應急。

(中時 )