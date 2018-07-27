暗嗆陳吉仲 柯P：連吳音寧都搞不定 我看他能力也…

台北市長柯文哲27日出席台北市公劃都更論壇，準備上台致詞。（鄭任南攝）

友善列印
中時

北農爭議不斷，近日北市市場處擬以「議員索資遲交」為由開罰百萬，但北農認為不合理，不排除與市府對簿公堂，農委會則跳出來，希望北市府可以賣出北農股權。對於農委會副主委陳吉仲的說法，台北市長柯文哲今先是回應「我也不曉得怎麼處理這個人」，接著又說「他連一個吳音寧都搞不定了，我看他能力也...哼」。

陳吉仲昨受訪時暗示農委會擁有北農近半股權，日前受訪時他也說，要創造農委會、北市府、北農三贏局面，北市府可以思考要不要將股份賣給農委會、看北市府能不能成全農委會。他還稱，北市花200億改建市場，導致營運量每天少3分之1。

對此，柯文哲今受訪時表示，全台灣各縣市都有農產公司，農委會是打算全部買去還是怎樣？媒體追問，是否不認同陳的說法？柯僅表示，我也不曉得怎麼處理這個人；針對陳吉仲暗指農委會才是擁有北農近半股權的人，柯文哲更嗆說，「我跟你講，他連一個吳音寧都搞不定了，我看他能力也...哼」。

柯文哲也直言，如果農委會認為批發市場不用改建那就講，這時代批評人家都很容易，但如果你認為台北市批發市場不應該改建，那你講講你的方法是什麼？

柯文哲最後隔空再向北農總經理吳音寧喊話，他強調，北農用的批發市場、停車場，硬體都是北市的資產，若收回來北農怎麼營運？有時議員問得很兇，這就是政治攻防，台灣政治就是這樣，不喜歡也要應付，所以有時變成能夠上議會跟議員應答是一種必須要有的能力，社會就是這樣，不喜歡也沒辦法。

柯文哲說，連平常算是蠻中立的議長吳碧珠都說法律上可以不來，但潛規則跟慣例上要來，議會就是這樣，喜歡也好、不喜歡也好，要有能力去處理。柯也說，「總經理人選當初是農委會陳吉仲堅持，那今天要自己出來處理啊！」

(中時 )

台灣國際創新發明賽 大葉吳郁琦… 學姐搶鋒頭 柯P笑：我現在變她隨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。