婚變後憂鬱纏身 醫師娘半夜住處跳樓身亡

警方在林女墜落的中庭圍起封鎖線。（程炳璋翻攝）

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中時

台南市中西區一棟住宅大樓26日近午夜發生女子墜樓，林姓婦女疑似因與醫師丈夫離婚後憂鬱纏身，當晚午夜竟跑到大樓頂樓一躍而下，當場摔落在大樓中庭，警方到場將她送往醫院，急救宣告不治。

53歲林姓女子原本是個醫師娘，與醫師老公育有兩子，有美滿的生活，多年前卻與丈夫因感情問題吵架，導致離婚，不但夫妻分居，兩個孩子都前往美國生活，她獨居在台灣。

林女自多年前與張姓丈夫離異後，精神狀況漸趨不穩，有憂鬱纏身，與前夫已兩年不再見面，27日近零時，她突然從5樓住處爬往10樓頂樓，一躍而下。

安靜的午夜，大樓突然「碰」一聲巨響，引來大樓管理員查看，驚見有人墜落大樓中庭，現場血跡斑斑，嚇得趕緊報案，部分住戶也探頭查看，看見屍體嚇得跑回房間關上門，救護人員到場將林女送往醫院急救，隨後宣告不治。

警方在現場圍起封鎖線，林女住處未留遺書，僅就她的文件資料，通報張姓前夫到場，張男感嘆與前妻已兩年多未聯絡，懷疑她對感情想不開，對林女死亡沒有意見，警方初判是自殺案件，已報請檢察官相驗進一步釐清死因。

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