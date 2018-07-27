發揮小民力量！歐巴桑聯盟宣布參選中市議員

歐巴桑聯盟27日宣布6名歐巴桑參選人，強調「小民才是最大黨！」（盧金足攝）

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地方媽媽站出來！歐巴桑聯盟27日上午在台中市議會前廣場宣布六名參選人投入台中市議員選舉，6名「歐巴桑」參選人首度公開合體，宣布每個人所關心研究的政策方向，並在「小民就是最大黨」的旗幟下，騎著腳踏車繞行公園旁的自行車道，希望帶著小民們的願望騎進台中市議會。

歐巴桑聯盟宣布參選下屆台中市議員的選將，包括北區何語蓉、北屯區楊欣怡、西屯區童葦翎、南屯區魏佩瑩、東南區李婉如、大里霧峰薛安琪等六人。

「持續地累積能量及邀集有志之士加入歐巴桑聯盟！」該聯盟強調，目前全台已擴展至21名歐巴桑參選人，台中市也有6人歐巴桑要投入年底的市議員選舉，雖然初試啼聲，已經獲得很多響應。

楊欣怡說，以前出門是看天氣，現在出門是看空氣，所以他們要參選的目的希望爭取性別平權、垃圾減量、空污樹保、自然遊戲共作公園，多元親子支持系統，行人路權，這些議題是所有歐巴桑聯盟參選人的共同任務。

童葦翎表示，她多年來關切社區附近的公園，主張公園應該有居住附近的民眾一起參與。

勇敢站出來表示自己是「同志」的何語蓉說，她是單親媽媽，她知道站出來表達性向，要顧慮到家人的心情，但是她也願意站出來爭取性別平權，讓社會多關注這個議題。

這半年多，她們學習如何參政，並進行議題的蒐集與研究，透過一場場小型客廳會、分享會聆聽人民意見，以一次又一次的快閃行動，說出小民心聲，希望她有機會在議事堂為民喉舌，改變議會生態，讓更多市民的心聲在議會完全表達。

歐巴桑聯盟表示，「小民才是最大黨！」長久以來政客們忘記誰才是真正的頭家？人民也忽略了自己的力量！她們號召市民一起覺醒，集結力量，組成超越既定黨派的最大組織。

(中時 )

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