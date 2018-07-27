檢闖幼兒園 葉毓蘭：台灣檢警權責不分早已病入膏肓

立法委員李麗芬日前接獲檢舉指出花蓮地檢署檢察官林俊佑利用職權，進入女兒就讀的幼兒園，要求老師退下後，厲聲質問小朋友誰欺負自己女兒。李麗芬26日與立委周春米舉行記者會，出示林俊佑（右側坐姿）坐中間，2警站在旁邊，猶如「升堂辦案」一般地審問幼童畫面。（方濬哲翻攝）

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中時電子報
花檢署檢察官林俊佑濫權指揮員警辦案，被依恐嚇、妨礙自由起訴。（許家寧翻攝）

花蓮地檢署林俊佑檢察官，因懷疑女兒遭霸凌，竟2度率警闖幼兒園，當場「升堂問案」，把一群小朋友嚇到尿褲子。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭感嘆，檢警權責不分在台灣早已病入膏肓，有權有勢的檢察官缺乏監控、權力被五花大綁的警察，卻是犯罪發生時全民交相指責的對象。

葉毓蘭表示，32年前到美國進修時，她帶著這個疑惑請教美國的警政首長、檢察官、法官，以及擔任警察局長的同班同學，他們一致的反應都是覺得不可思議：你們警察怎麼忍得下去？

葉毓蘭說，學成歸國後，她不時投書媒體，希望台灣至少要建立檢警並行的雙偵查主體，至少要修正只有在封建時期，或是警力無限時，可以任你揮霍的「調度司法警察條例」等問題。

但是只要一提到這兩項，最大的阻力一定來自於法務部、檢察官們！最常聽到的理由不外乎：「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」、「人民信賴度不足」、警察在組織架構下容易受到來自內部長官、外界（各級民意代表首長）壓力的影響。

但葉毓蘭表示，「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」的說法，主詞直接換成檢方，「人民信賴度不足」的大帽子，就直接送給檢察官吧！

(中時電子報)

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