檢闖幼兒園 葉毓蘭：台灣檢警權責不分早已病入膏肓

2018年07月27日 10:44 中時電子報 張達智

花檢署檢察官林俊佑濫權指揮員警辦案，被依恐嚇、妨礙自由起訴。（許家寧翻攝）

花蓮地檢署林俊佑檢察官，因懷疑女兒遭霸凌，竟2度率警闖幼兒園，當場「升堂問案」，把一群小朋友嚇到尿褲子。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭感嘆，檢警權責不分在台灣早已病入膏肓，有權有勢的檢察官缺乏監控、權力被五花大綁的警察，卻是犯罪發生時全民交相指責的對象。

葉毓蘭表示，32年前到美國進修時，她帶著這個疑惑請教美國的警政首長、檢察官、法官，以及擔任警察局長的同班同學，他們一致的反應都是覺得不可思議：你們警察怎麼忍得下去？

葉毓蘭說，學成歸國後，她不時投書媒體，希望台灣至少要建立檢警並行的雙偵查主體，至少要修正只有在封建時期，或是警力無限時，可以任你揮霍的「調度司法警察條例」等問題。

但是只要一提到這兩項，最大的阻力一定來自於法務部、檢察官們！最常聽到的理由不外乎：「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」、「人民信賴度不足」、警察在組織架構下容易受到來自內部長官、外界（各級民意代表首長）壓力的影響。

但葉毓蘭表示，「警察素質良莠不齊」、「警方偵辦案件品質不高」的說法，主詞直接換成檢方，「人民信賴度不足」的大帽子，就直接送給檢察官吧！

(中時電子報)