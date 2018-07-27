神秘「第九行星」捨身救地球？擋下與金星相撞毀滅命運

2018年07月27日 10:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

揭開宇宙神秘面紗！宇宙浩瀚，人類和地球在宇宙面前可能一粒沙子都算不上，然人類從未停止對於宇宙的觀測。！不只在火星發現有機物質，冥王星也曾發現可疑生命跡象─「冥王星大蝸牛」，地球曾因為太陽系重力軌道影響，注定與金星相撞面臨毀滅，全靠傳說中的「第九顆行星」擋下拯救地球。《宇宙有道理第6季》、《NASA秘密檔案第3季》於7月20日起每周五晚間8、9點首播，揭開天文之謎。

《宇宙有道理第6季》、《NASA秘密檔案第3季》於7月20日起每周五晚間8、9點首播。（Discovery頻道提供）

睽違15年，今年7月31日是火星最接近地球的觀測時機，錯過要再等到2035年，吸引不少天文迷關注！火星一直以來都是被最多話題給圍繞的行星，因自然環境與地球相似，不但流傳著「火星人」的存在，甚至被稱為是「下一個地球」。而今年六月NASA更發現在火星古老的河床竟存在30億年前的有活力分子，有機物質的存在證明火星可能存在生物。

冥王星上發現可疑生命跡象─「冥王星大蝸牛」驚呆所有科學家！（Discovery頻道提供）

冥王星上發現可疑生命跡象─「冥王星大蝸牛」 驚呆所有科學家！

2015年7月，NASA回傳的冥王星影像驚呆所有科學家！原本預期會是一片死寂的冥王星影像，取而代之的是看似有一隻「大蝸牛」在爬行的冰原表面，難道真的有生物居住在冥王星？根據科學家研究，冥王星寒冷嚴峻的地理條件並不利於生物存活，負400度的低溫可以使任何生命體在幾秒內結冰，更何況是有蝸牛爬行於地表？

科學家們認為這或許是冥王星活躍地質活動所造成的影像，冥王星主要是由冰氮、氨的純冰高山及火山組成，其內部壓力極大促使地表下方的冰氮海不斷攪動，形成濃稠液體推擠浮上表面，依對流理論影像中似蝸牛爬行的軌跡應該是結冰痕跡，而大蝸牛可能是水冰。雖說大蝸牛並不是冥王星生物的影像證明，卻也證明星球底部的高溫或許能使某些微生物生存其中，因為地球形成初期有八成生物生活在地底，遠比地表上多很多。

探索太陽系中各行星運作影響，試圖解開存疑已久的太空之謎。（Discovery頻道提供）

神秘「第九行星」捨身救地球，擋下與金星相撞毀滅的命運？

太陽系中八大行星彼此影響，NASA相信地球不是唯一適合居住的星球，然而地球也曾因太陽系惡霸影響面臨毀滅的命運…。木星是當時太陽系中最大的行星，是太陽系的惡霸，在受到木星重力影響，金星與地球注定將相撞毀滅。

科學家相信，有顆受重力影響的冰質巨行星代替地球接受被撞的命運，但如今天王星與海王星仍然存在，那會是傳說中「第九顆行星」拯救了地球嗎？而被撞離軌道的第九行星又去哪裡了呢…？

Discovery頻道《宇宙有道理第6季》、《NASA秘密檔案第3季》於7月20日起每周五晚間8、9點首播，聚焦各天體運動與組成，從有趣的科學角度切入許多待解答的科學奧秘，探索太陽系中各行星運作影響，試圖解開存疑已久的太空之謎。

(中時電子報)