名導魏德聖訪雲林找景拍片

2018年07月27日 10:50 中時 許素惠

導演魏德聖正在籌拍電影《大航海時期》，開台先鋒顏思齊在雲林縣沿海登岸墾荒，雲林縣府覺得很符合魏導開台三部曲的電影元素，盛情邀請魏前來雲林參訪，希望透過引介踏訪，吸引他來雲林水林鄉取景、拍片，間接行銷水林。

魏德聖27日下午參訪水林鄉顏思齊開台遺跡，雲林縣府建設處長蘇孔志及水林鄉長陳怡帆親自導覽，特地感謝雲林科技工業區廠協會理事長蘇振毅協助邀請，希望能透過魏導鏡頭，讓水林鄉「開台第一庄」重現歷史的定位與光芒。

雲林副縣長丁彥哲表示，縣府為推廣水林蕃薯產業以及帶動164縣道周邊的整體發展，在前瞻計畫中申請到經濟部補助4150萬元，加上地方配款共5187萬元，將執行「雲林縣金水164創新城鄉特色產業場域推動計畫」，鏈結北港、水林、口湖三鄉鎮特色產業，並以顏思齊故事館為集聚場域，發展水林番薯產業獨特性與創新性商業模式，連動帶動三鄉鎮深度產業體驗發展。

蘇孔志表示，該計畫核心精神就是故事行銷，所以特別邀請魏導來，魏目前正在籌備《大航海時期》電影拍攝及台南後壁影城規畫，該計畫內顏思齊角色正符合開台三部曲的電影元素。

丁彥哲強調，一部電影能夠創造的觀光產值絕非只有熱潮當下的量化數據，而是延伸發展後續長期的文化與產業價值方能長久，顏思齊和水林的故事，若能結合魏導豐富的故事行銷與拍片經驗，發光發熱將值得期待。

(中時 )