雲林青年民主行動團 力推參與式預算

雲林縣參與式民主協會號召年輕人成立青年民主行動團，透過讀書會等方式培力青年對年底選舉的觀察及思考。（許素惠攝）

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雲林縣參與式民主協會在斗六舉辦村里改革工作坊，討論如何透過選舉落實參與式民主，改變村里社區的現狀。（許素惠攝）
雲林縣這群年輕人以工作坊探討參與式民主與現行選制的關係。（許素惠攝）

雲林一群年輕人號召成立「青年民主行動團」，將以讀書會、工作坊等方式培力青年透過民主的交流、激盪與辯論，思考如何在選舉中不再被動以對，而是積極參與，讓每次選舉都成為對美好生活的期盼及追尋。

發起人之一的雲林縣參與式民主協會祕書長王俊凱指出，世界足球賽才落幕不久，球迷關注球賽如同選民關注選舉，球賽輸了、選錯人，都逼使大家無奈地繼續期待「下一個會更好」，其實某些球員的表現還是令人驚嘆，但多數選舉卻讓人覺得了無新意、乏善可陳，輸球可能心情壞幾天，選錯人對生活會造成很大影響。

王俊凱強調，球迷對輸球失望無奈、搥胸頓足，是因無權下場參賽，但選民如果有積極的行動，就有機會實質介入並影響選舉結果、選出更適合的人。

另位發起人吳松霖表示，雲林縣政黨輪替又輪替，人民卻愈老又愈窮，該如何甩脫目前窘境，對於年底九合一選舉，年輕人不該只有觀看，應該徹底解放對政策的想像，提出更前進的想法。

王俊凱說，8月11日將舉辦培力工作坊，引領青年思考、辯論與交流現行選舉制度、代議政治為何失靈失能，應為又老又窮的故鄉提出什麼有效的解方，年輕人可以創造什麼影響，如何實踐等，希望大家踴躍報名，讓年底選舉結果更好，並帶來革新的社會樣貌。

(中時 )

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