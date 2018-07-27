已有共犯！新莊母女遭綁1死1傷案 兇嫌逃逸身影曝光

警方今天調閱監視器掌握林男騎機車逃逸的身影，不排除林男有另名男子接應。（譚宇哲翻攝）

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警方今天調閱監視器掌握林男騎機車逃逸的身影，不排除林男有另名男子接應。（譚宇哲翻攝）

新北市90歲及67歲李姓母女26日被發現在新莊區中和街的社區住處遭人捆綁，釀成1死1傷，撿回一命的李姓女兒指控是同住的34歲林姓男子所為，警方今天調閱監視器掌握林男騎機車逃逸的身影，不排除林男有另名男子接應，目前正全力緝捕2人到案說明。

警方調查，27日晚間8時許接獲李家2兒子報案表示聯繫不上媽媽與姊姊，住處大門反鎖無人回應，經聯繫警消破門進入後，赫見媽媽與姊姊遭人以尼龍繩反綁住手腳，眼睛被毛巾覆蓋，趕緊通報警方到場。

員警到場後發現，李姓老婦已死亡多時出現屍斑，李姓女兒則意識昏迷還有呼吸心跳，所幸送醫後恢復意識，李女清醒表示，案發當天中午同住的林男拿補品給她吃，她吃完後感到意識昏沉，隱約中感覺到四肢被綑綁，醒來時人就在醫院了。

報案的李家二兒子向警方表示，林男是宮廟友人的兒子，因林男單親無業，10多年前無償讓他住進家中，拜託他照顧年邁母親及輕微中風的姊姊，多年來也相處和睦，感情就像是一家人。

李家二兒子也透露，日前他委託林男繳交7000元汽車牌照稅，卻被林男私吞，後來是姊姊再拿7000元出來繳錢，他也未再向林男追究，「全家人都對他那麼好，真的不懂他怎麼會做出這種事！」

警方表示，案發現場有遭人翻箱倒櫃的跡象，研判林嫌是預謀劫財，詳細財物損失狀況仍待李姓女兒出院後清點釐清，目前已調閱監視器掌握林男騎機車離去時的行蹤，畫面顯示林男疑似與另名男子接觸後分頭離開，全案將擴大偵辦，全力追緝2人到案以釐清案情。

(中時 )

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