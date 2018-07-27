台北》綠營北市會否臨陣換將？洪耀福：我們不是國民黨

民進黨今27日召開「改革挺台灣」授旗誓師大會啟動記者會，民進黨秘書長洪耀福（見圖）被問及台北市有可能陣前換將或勸退時表示，我們不是國民黨，我們不是這種一再換柱想法。（杜宜諳攝）

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台北市 民進黨今27日召開「改革挺台灣」授旗誓師大會啟動記者會，民進黨秘書長洪耀福（左）、選對會召集人陳明文（右）一同出席，陳明文除呼喊「改革挺台灣」的口號外，也揮舞著戰旗欲提振士氣。（杜宜諳攝）
民進黨今27日召開「改革挺台灣」授旗誓師大會啟動記者會，民進黨秘書長洪耀福（左）、選對會召集人陳明文（右）一同出席，並呼喊「改革挺台灣」的口號。（杜宜諳攝）

民進黨今召開「改革挺台灣」2018候選人授旗誓師大會啟動記者會；被問到台北市有可能陣前換將或勸退台北市？民進黨秘書長洪耀福斬釘截鐵表示，「不會」；「我們不是國民黨，我們不是這種一再換柱（後秀柱）想法。」

至於年底選舉，黨內是否訂定敗選標準？洪耀福很有信心說，「我會勝選啊，不會敗選啊！」他說，勝選敗選會在每一區的努力，現在離選舉還早，不必針對勝選、敗選定義，每一個縣市都要視為要贏的地方，每一個縣市都認真爭取人民支持，現階段不需要去談論剩幾席、贏幾席才會勝利。

至於今天有民調公布， 新北市國民黨參選人侯友宜暫領先民進黨參選人蘇貞昌2%；洪耀福指出，民調起伏，民進黨一直都很有信心，最重要是最後一天人民決定才重要，民調都會參考，作為選戰策略調整部分，新北市應該是蘇貞昌最近提出了對於新北市前進的政策以及想法，引起很大回應，相信選戰愈來愈接近之後，兩個候選人比較，不管從人格、操守、能力，對於新北熟悉感情，各方面比較一定會優劣見真章。11月24日選舉才是最重要的。

(中時 )

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