台北》農委會回嗆要北市府賣股權 游淑慧： 乞丐趕廟公

北農總經理吳音寧。（資料照片，王英豪攝）

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中時電子報

台北農產運銷公司股權爭議，從北市府欲買回農委會持股，變成農委會回嗆要買下北市府持股。國民黨台北市議員參選人游淑慧批「農委會吃人夠夠，吳音寧鳩佔鵲巢」，她建議，農委會「乞丐趕廟公」，市長柯文哲乾脆出脫北農股權，同時收回第一、第二果菜批發市場，自組「台北市」農產運銷公司。

台北市長柯文哲日前表示想買回農委會在北農的持股，他管不了北農總經理吳音寧，在議會卻要被挨罵，因此希望買下北農的股權，統一事權。不過，農委會副主委陳吉仲反要北農將北市股權讓售給農委會，創造雙贏局面。

針對農委會有意買下北市府的北農持股，柯文哲曾反唇相譏，聲稱花兩百億改建批發市場，完成後由農委會經營，「哪有這麼好的事！」陳吉仲則表示，改建案尚未開始進行，大家正好可以檢視改建案能否達到批發市場所被賦予的政策任務。

國民黨台北市議員參選人游淑慧批，陳吉仲、吳音寧在囂張什麼？萬大路的第一果菜市場連同漁市場的改建，北市府預計將耗資140億。而於2003年興建完成的第二果菜批發市場（濱江市場），也是北市府耗資31.6億元興建。但都委由台北農產運銷公司經營管理！

游淑慧問，北農的資本額僅「2億」，本身其實沒有什麼固定資產，但卻能使用台北市政府的「百億」資產，憑什麼呢？憑的就是北農是「公用事業」、應該受市府、市議會監督！北農總經理吳音寧嗆北市府股權只有22.76%？農委會反嗆要北市府賣股權？游淑慧說，這是「乞丐趕廟公」！！

她建議，柯文哲市長就把4500萬的股權賣回給農委會，然後收回百億資產、收回土地、建物。因為，坦白說，台北市若自組「台北市」農產運銷公司，難看的是農委會和吳音寧！

(中時電子報)

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