募資平台訂免責條款 預購商品4成不符消保法

2018年07月27日 11:09 中時 李宜秦

消基會董事長游開雄說，目前已有數十通詢問與募資平台有關的消費問題，主管機關應早日研擬募資平台的適法性。圖／李宜秦攝

近年國內掀起一股「群眾募資」風潮，缺乏資金的提案人透過網路平台提案，認同的民眾可以預購或贊助方式出資協助。消費者文教基金會檢驗3大募資平台、11項預購模式的募資商品，發現3個募資平台都自訂免責條款，募資結束後皆不處理買賣雙方的糾紛，而募資商品超過4成的提案不符消保法，如標明「不適用七天鑑賞期」、「退貨運費由消費者自理」等。

「嘖嘖杯」是矽膠環保杯商品，2017年在募資平台上創下6千萬高額募款的商品，然而之後卻有協力廠商在其他網站銷售相似的「巧立杯」，且價格更低，最後提案者只好全額退費撤回此案。消基會董事長游開雄說，由於群眾募資所適用的法條十分模糊，才會導致消費糾紛頻傳。

消基會檢驗3個募資平台，包括「嘖嘖」、「flyingV」、「群募貝果」，結果發現3個募資平台在提案結束前，皆可受理消費者申請退款，而若消費者募資成功後遲遲未收到商品，平台也會協助聯繫募資者。

然而3個募資平台皆訂有免責條款，包括「嘖嘖沒有義務處理任何人及資助者間的糾紛」、「flyingV對刊載內容之真實性、合法性、即時性等無審查義務，亦不負承諾與擔保」、「群募貝果不能擔保提案人履行提案內容，本公司不對提案成立後續事務負責」。

消基會指出免責條款對消費者相當不公平，平台向提案人收取手續費，卻不願負責後續問題並不合理。游開雄說目前已有數十通諮詢募資平台相關問題的電話，為確保平台能永續經營，主管單位應制定募資平台適用之法條，檢視平台的資本額等，另也須檢視募資者提案是否合法。

(中時 )