身價破4千億 陸新電商「拼多多」CEO黃崢是誰？

2018年07月27日 11:00 中時電子報 李靖棠

據每日經濟新聞報導，創業3年後、在「擁擠」電商市場闖出一條路的拼多多，成功於昨日在美國納斯達克（NASDAQ）公開上市，倍受期待的他們，上市首日也繳出亮眼的成績，開盤跳漲近40%、也讓拼多多總市值上看約340億美元（約1.04兆台幣），同時間，創始人兼執行長的黃崢個人身家也因此水漲船高，以137億美元（約4,189.5億台幣）的身價、一舉打敗大前輩、京東老闆劉強東，成為網路和媒體最好奇的新創業家之一，大家都在問、黃崢到底是何許人也？

現年38歲的黃崢，出生於浙江杭州，放棄進入清華的機會、大學選擇進入浙江大學竺可楨學院，專攻電腦科學專業；畢業後赴美進修、申請進入名校威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison），繼續專研電腦的學問。2004年碩士畢業後，選擇加入剛剛崛起的Google公司、並在兩年後與李開復聯手，回到中國大陸建立Google中國辦公室。

大陸新電商平台「拼多多」，昨日正式在美國納斯達克上市。（圖/中新社）

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但回國後的黃崢，僅一年就辭職投入創業，一頭進入電商和網路平臺的世界，先打造「拼好貨」、後在公司內部孵化「拼多多」，並在上線後快速累積大批用戶和訂單。2016年，黃崢將拼好貨與拼多多合併，成為目前大陸電商市場中一股新興勢力。最新的調查發現，拼多多的活躍用戶已突破3.44億人、比美國總人口還要更多。

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分析師認為，拼多多之所以能成功，主要和黃崢的策略有關係，「專攻阿里巴巴和京東觸角未及的小地方，並且主打朋友家人分享互動的社交概念，成功地在中國三、四線城市及更小的鄉鎮取得了優勢與更好的滲透率。」並且在大股東之一的騰訊支持下，微信、QQ和雲計算的功能都幫助拼多多能更上一層樓。

榮景之下仍有不少隱憂，包含拼多多商品的品質把關、真假貨辨別、運送時效和對騰訊過度依賴，任何一項都可能輕易地摧毀拼多多的公司形象；而且創業3年、去年虧損達5.7億人民幣（約25.7億台幣）的拼多多，何時能結束「燒錢拼市佔」的階段，也是各方投資人關注的焦點之一。

(中時電子報)