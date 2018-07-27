台北》新黨青年軍王炳忠、侯漢廷 聲援姚元潮

2018年07月27日 11:09 中時 季節

新黨發言人王炳忠、台北市松山信義區議員候選人林明正、士林北投區議員候選人侯漢廷、中山大同區議員候選人蘇恆，27日上午率新黨青年軍赴中華奧會，痛批以紀政領銜的一干獨派才是讓台中喪失東亞清運主辦權的禍首。新黨青年軍同時並獻上鮮花及卡片，請中華奧會轉交前國際組組長姚元潮，要為姚元潮加油，但中華奧會以與姚元潮沒有聯絡為由婉拒。新黨青年軍表示，可以理解中華奧會在綠色恐怖壓力下害怕又被霸凌的心情，呼籲中華兒女踴躍分享傳此事，讓姚先生知道仍然有許多人聲援他。

王炳忠先表示，中華奧會多年努力，在維持中華民國憲法定位及國際社會接受的折衷下，以「中華台北」（Chinese Taipei)名稱參與國際奧委賽事多年，給予中華隊健兒在國際體壇發光發熱的舞台，值得肯定。

林明正接著痛批，紀政嘴巴說政治不要干預體育，但用政治干預體育的人就是她！ 她搞正名公投害台灣選手沒有比賽來參加，還好意思說台灣自己辦更好的比賽就行，那請紀政現在就辦給大家看！

蘇恆則質疑，紀政領銜之獨派人等，浩浩蕩蕩發起所謂「東京奧運正名公投」並已進入連署，根本是公諸於眾之事，何來「告密」？既要大動作搞奧運「正名」，不就是希望國際矚目，如今又指姚元潮「告密」，難道台獨爭取「正名」還怕人知嗎？應該還要感謝姚元潮免費向國際宣傳獨派團體的心聲。難道這場公投目的只是在打假球，目的是為了綁選舉？

侯漢廷說，媒體質疑若因為爭取「正名」，選手無法出賽該怎麼辦？紀政竟回答：「比賽多得是，台灣可以辦很多國際性賽會。」可見所謂正名團體根本不在乎選手一生一次比賽的權益，只是將選手當成政治籌碼及工具。如果他們真的關心運動員，應該表示如果正名會影響運動員，就停止正名，只有選手真的在舞台上表現的好發光發熱，才是真正有尊嚴。

王炳忠總結，指出姚元潮擔憂獨派胡搞，最後導致連中華台北奧運會籍都被取消，事先反映問題防患未然，是中華奧會應該表揚的愛國表率。因此新黨特別到中華奧會獻花，請中華奧會代轉老長官姚元潮先生，給姚先生加油，中華兒女力挺中華台北！

(中時 )