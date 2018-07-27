超萌「米菲兔」與淡水夕陽捉迷藏！浪漫光雕橋伴七夕

2018年07月27日 10:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假到了，來淡水看可愛「米菲兔」！七夕將至，來漁人碼頭賞浪漫光雕橋！新北市政府農業局邀請您來淡水漁人碼頭參加「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」活動，從7月28日起一直到9月底，每週給您不同的主題，營造不同的歡樂氛圍，讓不同主題活動陪伴您歡渡暑假佳期，歡迎大家來漁人碼頭渡過消暑、歡笑、玩樂的魅力一夏！

米菲兔與民開心合照。（新北市漁業處提供）

農業局表示，今年漁人碼頭特別規劃長達10週的系列活動，今年活動規劃的主題包括逗陣航趣瘋一夏、七夕華爾滋之夜、觀山看夕夏水禮、父親節限定-我愛爸爸、風箏嬉戲彩繪趣、童玩迷幻泡泡、童趣水槍DIY、扭轉乾坤抽好禮、水球大戰爭以及中秋佳節賞月趣等活動，邀請大朋友小朋友一起來開心好玩仲夏趣，。

假日水槍大戰。（可睿創意整合有限公司提供）

農業局說明，這次活動業特別結合淡水漁人碼頭商家，提供優惠的特價活動，讓民眾來到漁人碼頭，不僅可以看海天一色的美景與夕陽落日，也可以享用淡水區漁會合作的潛水堡、等一個人咖啡與魚藏鮮甜海味，與水灣公司精心特調的飲料與別具風味的美食套餐等在地美味，還有五星級福容飯店的無敵海景套房，好玩、好景、好吃、好住，一手掌握吃喝玩樂及住宿，再也不用四處奔波，消暑嬉戲無限歡樂，來漁人碼頭就對了。

情人橋光雕。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，漁人碼頭在漁港功能多元化的政策下，陸續開發了情人橋、浮動碼頭及遊艇專用碼頭等，港區也在商家配合政府的用心經營下，讓漁人碼頭成為北臺灣知名的景點之一，此次活動將結合漁人碼頭夕陽、海景，港區各商家特色及資源，能透過仲夏趣瘋季-浪漫一夏活動的力量，讓大家認識淡水的美，詳情可上「新北漁樂快爆」FB臉書及「來去農家DO一日」網路平台查詢。

(中時電子報)