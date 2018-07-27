丹佐華盛頓破例拍續集 化身地下司法以暴制暴

2018年07月27日 11:26 中時 潘鈺楨

丹佐華盛頓退休後轉而擔任派遣司機。（索尼影業提供）

丹佐華盛頓（右）飾演前中情局探員。（索尼影業提供）

電影《私刑教育2》延續首集叫好叫座的口碑好評，日前於美國上映後即躍上票房冠軍締造亮眼成績。《私刑教育2》由導演安東富夸執導，全新內容亦找來《金牌特務：機密對決》佩德羅帕斯卡加入陣容，而金獎影帝丹佐華盛頓亦將正義回歸，化身地下司法以暴制暴，伸張法律無法保障的正義、挺身對抗超乎想像的國際犯罪組織，開啟最令人期待的暴力新篇章。

於2014年上映的《私刑教育》故事改編自知名電視影集，時隔4年終將上映的《私刑教育2》不僅是導演安東富夸個人的首部續集作品，更是丹佐華盛頓從影40多年來破天荒首度接演的續作角色，自開拍即引起熱烈討論。丹佐華盛頓受訪時表示：「我從不做重複的事，能說服我加入拍攝的原因有兩個，一是這次不只動作場面與設計都超乎預期的刺激，劇情設定更將是個完整的嶄新故事，且暗藏你想像不到的緊張轉折；二來是這次將揭露主角成為地下私法的背後初衷，有更多的情感展現，例如他與好友蘇珊的關係、或與小男孩建立起類似父子的互動，透過這些連結都能讓你更同理角色的心境，理解他是如何走到現在的處境，因此當初看到劇本我就一口答應演出、比任何人都還期待！」

《私刑教育2》故事描述前中情局探員勞勃(丹佐華盛頓 飾演)退休後轉而擔任派遣司機，工作之餘仍不斷用他最擅長的殘虐私刑，替乘客遭遇的不公義討回公道。看似平凡的生活在面臨好友遭謀殺後一夕間風雲變色，他打破慣例找上前中情局同事(佩德羅帕斯卡 飾演)，誓言要找出背後主腦為好友報仇。然而在深入的追查後才發現，這次他將交手的竟是一群跟自己受過相同訓練的專業犯罪集團，他也被迫賭上一切奮戰到底，究竟他該如何才能殺出重圍掌控大局？電影8月30日在台上映。

(中時 )