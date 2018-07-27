新北》列七大罪！國民黨控蘇貞昌愚弄市民

2018年07月27日 11:17 中時 葉德正

國民黨新北市黨部27日舉行記者會，包括新北市議員林金結、林國春與議員參選人唐慧琳、江怡臻聯合指控民進黨新北市長參選人蘇貞昌七大罪狀，直言「蘇老縣長傲慢、愚民、無恥、姑息、捏造、不義、利誘」。蘇貞昌競選辦回應，抹黑無助選情。

議員林金結說，蘇貞昌當時擔任行政院長時核定「國家電影中心」，但被監察院打臉「未落實經濟效益評估」，結果一毛錢都沒撥下來。

林金結也說，二重疏洪道核定的是前行政院連戰，當時的縣長是尤清，蘇貞昌在那時候只不過是新科屏東縣立委，現在又說是自己爭取，請問你對得起屏東縣民嗎？新北市民有這麼很好騙嗎？

唐慧琳也說，蘇貞昌說自己溝通管道暢通無阻，當初擔任縣長時，曾在議會答詢時強調台北縣不是第一個升格就辭職，怎料到了2007年擔任行政院長，卻讓台中市先升格。

唐慧琳更說，蘇貞昌縣長任內，姑息養奸，30多家砂石場過得相當舒服，還有業者長期行賄縣府官員，提供性招待，過去姑息養奸，現在怎還敢說能做得比年輕時的自己還好？

江怡臻則指出，蘇貞昌捏造事實，說自己貢寮海洋音樂祭編了500萬可以請100團，但海洋音樂祭2000年開始辦，他實際只邀18團，2004年編2600萬，也只請了48團，根本不是他說的100團， 若照他所說500萬請100團，扣除舞台經費，難道獨立音樂真的這麼廉價？根本是踐踏年輕人。

蘇辦發言人黃韋鈞表示，可以理解發言的國民黨市議員候選人對侯友宜的選情危急感到緊張，需要舞台。但對公共事務的討論只有扭曲抹黑跟斷章取義，恐怕對他們的選情只有雪上加霜。

(中時 )