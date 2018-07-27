和小熊維尼一樣厲害！貓熊「圓圓」能分辨純正龍眼蜜

2018年07月27日 11:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

杜絕黑心貨！貓熊「圓園」用鼻子、嘴巴就能分辨，！黃澄澄蜂蜜總是讓人很難抗拒，香香甜甜的好滋味更是許多動物們的最愛，其中迪士尼的卡通明星「小熊維尼」更是蜂蜜熱好者，話說大貓熊「圓圓」也是愛蜜一族，對於蜂蜜品質的要求極高。

前陣子「圓圓」假孕期間，保育員有一個驚人的發現，「圓圓」居然可以分辨出蜂蜜是否是自己喜歡的純正龍眼蜜，當「圓圓」對蜂蜜的喜好做出反應時，總讓在場的保育員嘖嘖稱奇，直呼「太強！」

保育員餵「圓圓」吃龍眼蜜。（台北市立動物園提供）

又香又甜的「蜂蜜」對大貓熊「圓圓」來說有著強烈的吸引力，因此在懷孕(假孕)期間，即便對任何食物都興趣缺缺時，保育員仍然能夠運用蜂蜜，來當作吸引「圓圓」趨前靠近的美食。當她專心地吃蜂蜜時，保育員及獸醫就有機會同步進行近身觀察及必要檢查工作。

圓仔：當年保育員就是趁著餵媽媽吃蜂蜜的時候，把我抱出來秤體重。（台北市立動物園提供）

外觀看起來同樣是蜂蜜，美食家「圓圓」可是很挑嘴的，當她聞到純正龍眼蜜時，會立刻露出渴望的表情，開始尋找味道的來源，正確發現蜂蜜的位置後，會馬上把嘴巴湊過去，並且配合保育員的檢查動作。相反的當「圓圓」發現蜂蜜並不是自己喜歡的龍眼蜜，而是一般市售蜂蜜時，反應就十分冷淡，甚至完全不予理會，讓保育員直呼：「圓圓，你也太強了吧！」

各位記得大貓熊「圓仔」剛出生時，保育員必須採集「圓圓」的奶水給「圓仔」喝，當時就是靠著蜂蜜來完成引開「圓圓」注意力的任務。另外，當「圓仔」回到「圓圓」身邊後，保育員要再將「圓仔」帶出來檢查時，也同樣運用了蜂蜜強大的魅力，面對挑嘴的「圓圓」，看來未來只能準備純正的龍眼蜜才能擄獲她的心！

(中時電子報)