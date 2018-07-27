馬英九今成立基金會 批蔡政府讓年輕人「漂向北方」

2018年07月27日 11:18 旺報 潘維庭

馬英九基金會成立現場直播。(羅智強臉書)

由前總統馬英九籌設並擔任董事長的「財團法人馬英九文教基金會」27日上午舉行成立茶會，包含連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等歷任及現任黨主席，以及馬政府時代任內閣揆均到場。

馬英九致詞時表示，卸任後自己有更多的時間思考，如何才能做更多對國家社會有益的事情。成立基金會目的，是要匯聚各方智慧與能量，架設一個政策平台，讓所有理念相近的人，對重要議題有一個研討與發聲的管道。

對於外界將成立基金會與選舉聯想，馬英九強調，「這個基金會是超越選舉的，主要任務就是為國家找出正確的方向，尤其是為年輕人提供願景。」

馬英九也表示，這兩年因為「國家的方向偏了」，「我們執政時所採取前瞻務實的政策，如今被改變了，各種後遺症也就隨之而來。」

他提到，首當其衝是年輕人，因為徬徨無助，顧及未來的發展前景，越來越多優秀的台灣年輕人高中畢業後，選擇「漂向北方」，到中國大陸接受高等教育；馬英九表示，「漂向北方」是時下年輕人火紅的流行歌曲，描述南方年輕人離鄉背井到北方討生活，唱出年輕人的無奈和徬徨。

馬英九也提到，這些到大陸念大學的台生，計劃畢業後留在大陸工作。這兩年出走的年輕人成倍數成長，即使是所謂的「天然獨」世代，也願意去大陸吃苦闖蕩，已形成潛在的人才外流危機。

(旺報 )