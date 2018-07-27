高雄 》民進黨議員競選 卻獨缺陳致中

2018年07月27日 11:39 中時 林宏聰

民進黨高市黨部27日舉辦議員聯合競選記者會，共有6個選區議員參選人承諾團結合作，市長參選人陳其邁更強調會顧好每一隻小雞，透過聯合文宣、聯合拜票甚至配票方式，讓「市長當選、議員紅不讓」；不過，承諾聯合競選的6個選區每位參選人均親自到場，唯獨前鎮、小港選區參選人陳致中派代表出席，引發議論。

「作為母雞，當然要母雞帶小雞，而且要有母愛，哪隻小雞比較落後，都要全部護在懷裡！」陳其邁說，市黨部聯合競選展現民進黨團結一致的努力，會針對不同選區差異，進行聯合文宣、聯合看板、聯合拜票等方式，極致狀況當然是配票，希望最後促成所有選區都加入聯合競選行列，讓議員席次全壘打。

目前已有6個選區達成聯合競選共識，包括第二選區陳明澤、黃明太；第三選區高閔琳、陳政聞、黃秋媖；第四選區李柏毅、黃文志、張豐藤、李雅惠；第六選區李喬如、簡煥宗；第七選區康裕成、何權峰、鄭孟洳；第十選區陳致中、許乃文、鄭光峰、陳信瑜、林宛蓉。

27日上午黨部記者會上，6選區議員參選人全員到齊，僅陳致中派辦公室主任出席，市黨部主委趙文男強調，陳致中也非常支持，但因為同時間另有要事，1周前詢問是否能更改記者會日期，但因其他議員已經敲好時間，他只好請假由幕僚代表出席。

陳致中競選議員服務處主任蕭丞堯說，陳致中對聯合競選「樂觀其成」，可展現黨內團結氣勢，不過他強調，前鎮小港選區目前尚未談到是否進行配票。

(中時 )