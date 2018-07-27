禁掛「五星旗」為停辦關鍵？ 沈依婷：早有跡可循

2018年07月27日 11:32 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

東亞奧林匹克委員會24日在北京召開臨時理事會，會議決議拔掉台中市的2019東亞青年運動會主辦權。而有傳聞指出大陸此時出手可能和台獨推動禁五星旗的公投有關聯，但中華奧會秘書沈依婷指出東奧正名公投才是引爆點。網友也諷刺「選舉到了，DPP又要拉大陸來助選了，整天搞些腦殘公投」。

據《聯合報》報導，台中市政府預計在2019年舉辦首屆東亞青運，而在北京召開臨時理事會的東亞奧委會（EAOC），以台灣民間發起東奧正名公投為由，表決通過取消台中市的主辦權。

東奧正名早就讓大陸心生不滿，據知情人士私下表示，壓垮駱駝的最後一根稻草，恐怕是本土獨派正在推動的禁掛五星旗公投，如果禁旗公投通過的話，無異於不讓大陸隊伍有來台參賽權力，參賽時進場舉國旗就違法，若得名拿獎牌上台，連自家國旗都不能升。

中選會日前對禁掛五星旗公投之事回應指出，由於「禁旗公投」牽涉到違反憲法中保障言論自由的問題，會在30天內決定是否核准。而東亞奧委會就在這個時機點召開臨時理事會，的確非常敏感。

對此，沈依婷認為，「禁旗公投」只是火上加油，東奧正名公投才是真正的引爆點，因為之前國台辦就有針對東奧正名一事提出警告。PTT網友則諷刺，「選舉到了，DPP又要拉中國大陸來助選了，整天搞些腦殘公投」、「帶種直接禁就好，還公投什麼??」有網友甚至痛批昨天紀政發起「2020東奧台灣正名公投」舉動，是「腦殘的羚羊」。

(中時電子報)