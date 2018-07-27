蔡英文選舉黨內授旗縣市順序怎麼排的 洪耀福：算命

2018年07月27日 11:34 中時 曾薏蘋

民進黨今召開「改革挺台灣」2018候選人授旗誓師大會啟動記者會，由蔡英文總統授旗，明天由新竹縣率先登場，壓軸為8月26日的花蓮縣；媒體詢問，授旗大會縣市先後順序是否按照艱困選區先排？洪耀福神回，「沒有耶，根據算命。」

由於記者會還安排，選對會召集人陳明文、秘書長洪耀福為授旗縣市在台灣圖像貼上縣市貼紙，貼到選情艱困的「嘉義市」時，發現貼反了，陳明文想把它貼正，卻反而讓「嘉義市」硬生生在大家面前掉在地上，兩人尷尬地苦笑，洪耀福故裝鎮定，彎腰撿起來貼上，趕緊把手上旗幟拿來揮一揮。

此外，這次授旗時間縣市安排，8月15日卻特別空出來，媒體詢問，是否是總統出訪巴拉圭的日期？洪耀福沒有否認表示，「你怎麼這麼聰明呢。」

民進黨發言人吳思瑤今天指出，全代會後即將啟動全台灣第一波造勢活動，今天公布的授旗誓師大會，將進入台灣20個縣市一一穩健佈局選戰，每一場皆由蔡英文總統親臨授旗、推薦候選人，與基層打好、打贏年底選戰。

這次選戰，主軸「改革挺台灣」，延續全代會，項公民、黨內外先進報告兩年推動改革成績、具體執政績效，讓全台灣從基層、社區開始，逐步向人民清楚宣示，改革是為了台灣，更是為了下一個世代。

陳明文指出，從明天開始，2018年授旗誓師大會就要開始，第一場會從新竹縣開始，授旗誓師大會由蔡英文總統以黨主席身份來授旗，2018年輔選列車正式啟動，要從新竹縣開始，一縣市一縣市走透透，這一次本黨總共推出 20位優秀縣市長候選人，其中包括合作苗栗縣長候選人徐定禎，這些候選人都是優秀人才，希望台灣所有選民都可以支持人才，授旗儀式內，不只是給縣市長，包括本黨推出鄉鎮市長以及縣市議員，。

陳明文說，授旗典禮蔡總統會透過輔選的列車，讓改革裡面傳遞下去，讓台灣人民能夠了解，民進黨在幾年來，推動改革的路的成果，讓大家能夠了解改革是要挺下一代，改革是要挺台灣，更要讓台灣人民了解，綠色執政，品質保證，不是口號，希望大家都能夠支持民進黨。

至於未來下鄉針對政策說明；洪耀福說，會有總體改革理念想法，以及這兩年多以來改格成績單，當然前瞻計畫落實在地方重大建設，推動成效、速度非常快，百姓非常有感，這一部分也是授旗時，一併跟人民報告。

(中時 )