成立基金會再戰2020總統？馬英九喊：超越選舉

「財團法人馬英九文教基金會」27日正式成立，前總統馬英九（如圖）致詞時表示成設立基金會無關選舉，而是要為台灣的未來找出路。（張鎧乙攝）

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楊佳穎、

前總統馬英九籌設並親任董事長的「財團法人馬英九文教基金會」，27日上午舉行成立茶會，藍營重量級人物都出席。對於遭外界解讀是為參選2020總統布局，馬英九致詞時也特別強調，這個基金會是超越選舉的，主要任務就是為國家找出正確的方向，尤其是為年輕人提供願景。

馬英九指出，年輕人是國家未來的希望，基金會將更重視年輕人所關心的就業、低薪、居住正義、發展前景等各項議題，透過政策研究、論壇、青年營隊等各種方式，提出建言、謀求解方，其餘包括能源、經濟、治安、新移民、兩岸、外交、民主、長照等議題，也希望藉由基層訪視，或是和志同道合的基金會及團體合作，提出具體可行方案。

「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園」馬英九表示，要創造願景讓年輕人根留台灣，不需要離鄉背井，就有充滿機會的未來；若執政者已無法解決問題，讓台灣走出困境，「就讓我們這些對台灣有危機感，還有理想、認同及熱情的人來為台灣貢獻一份心力，這也是基金會成立的目的。」

馬英九進一步說，中華民國過去一直在「穩中求進」，但當前掌舵的執政者偏離了平靜的航道，進入充滿風暴與暗礁的危險水域。接下來希望能為「國家方向」重新定位，讓台灣重返正道，只要是民眾所關心的、有助於國家發展的議題，馬英九基金會都會去嘗試凝聚共識、找出方法、解決問題。

基金會成立茶會中，除了前副總統連戰、蕭萬長、吳敦義，前行政院長郝柏村、陳沖、江宜樺、毛治國、張善政及前退輔會主委許歷農等也都現身祝賀，另有新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋、台北市長參選人丁守中，以及立委曾銘宗、孔文吉、王育敏、柯志恩、陳宜民、盧秀燕、吳志揚、林為洲等人陸續抵達，最後前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱也一同到場。

(中時 )

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