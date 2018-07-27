新北》新北選戰膠著 侯友宜僅領先蘇貞昌2％

2018年07月27日 11:35 中時 楊孟立

台灣世代智庫今天公佈「新北市長選情民意調查」結果，民進黨籍參選人蘇貞昌支持度為40.6%，國民黨籍參選人侯友宜支持度為42.6%，差距僅剩2個百分點。大社會民調中心今天也公布高雄市長選情，民進黨籍參選人陳其邁支持度45.7%，遙遙領先國民黨籍參選人韓國瑜的27.3%。

民調顯示，關於新北市市政的了解度，43.7%民眾認為蘇貞昌比較了解，41.6%則認為侯友宜比較了解；此外有41.2%民眾認為蘇貞昌當選後，對新北市整體建設比較有幫助，認為侯友宜當選對市政建設比較有幫助的則是39.1%。

民進黨立委呂孫綾指出，蘇貞昌之前在24天內處理Ａ7合宜住宅污水問題，以及前幾天發表政策主軸，將新北市願景透過直播方式向市民做報告，讓民眾感受到蘇貞昌對市政的熟稔。這點從「對新北市市政了解度」以及「當選後的幫助」兩項問題皆領先侯友宜就可以觀察到蘇貞昌的優勢。

呂孫綾表示，蘇貞昌是新北政策的大網紅，充分透過網路直播方式推銷政策，「直播沒有ＮＧ，蘇貞昌願意用直播，代表他對新北市政非常嫻熟，也顯示出他的自信。」這是侯友宜沒辦法跟蘇貞昌抗衡的方式，透過直播可以了解哪一個候選人對市政最有了解。

民進黨籍新北市議員參選人張志豪表示，這場選戰從侯友宜參選之初，就可以清楚知道是一場市政總檢討的選戰。侯友宜提出的ＳＬＯＧＡＮ是「安居樂業」，但是他當了這麼久的副市長，難道朱立倫市府沒做到安居樂業嗎？過去新北將近停滯八年，很多市民對於新北市政不盡滿意，才會呈現這樣的民調數字。

張志豪呼籲，侯友宜一旦八月底登記參選之後，立即接受市政辯論，且至少三場，一場辯論定調一場政見，讓新北市民瞭解到誰最了解市政。

高雄市選情部分，雖然陳其邁大幅領先韓國瑜18.4%，不過仍有27%的民眾尚未表態。針對韓國瑜民調沒有起色，大社會民調中心分析，韓國瑜網路聲量雖高，但參選以來批評高雄又老又窮、愛河摩鐵摩天輪，乃至近來脫口說出高雄只剩殯葬業、精神病院等一連串失言，缺乏城市願景等正面論述，恐是韓的民調始終維持低檔的主因。

台灣世代智庫表示，本次民調在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.71%。大社會民調中心表示，本次民調在95%的信心水準下，抽樣誤差於正負2.70%。

(中時 )