養樂多被偷喝！小隊長要同仁寫悔過書 怒飆「警察之恥」

小隊長不滿公用冰箱養樂多被偷喝，要警察同仁寫悔過書。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導
小隊長不滿公用冰箱養樂多被偷喝，要警察同仁寫悔過書。(翻攝臉書/NPA署長室)

文山第一分局警備隊陳姓退休小隊長日前氣憤指出，退休前放在公用冰箱的養樂多無故被人偷喝，發現同仁疑似就是喝養樂多的「犯嫌」，對方卻佯裝不知情，犯嫌還未獲得合理的「懲處」，小隊長退休後仍怒不可遏，發文砲轟「警察之恥」。

今年6月底退休的陳姓小隊長25日投訴「NPA署長室」，表示他今年6月中在公用冰箱放自己買的養樂多，卻發現同仁陳姓員警未經詢問就偷喝，小隊長質問「犯嫌」陳員時，陳員稱以為養樂多是公家的，所以擅自取用，小隊長聽到答案十分不滿，「難道我放私人物品是錯的嗎？」，並指出當時通知內部督察單位，該名員警卻沒有得到懲處，質疑有人包庇、護短，批「這件事真的是會讓警界蒙羞的案子」。

小隊長當時要求陳姓員警寫下悔過書，陳員在悔過書寫道「見小隊長陳XX用之養樂多存放於冰箱已有數日之久，職以為是公用之產品，便拿起來飲用，殊不知是小隊長陳XX之所有，所以職無意間犯下意圖為自己不法之所有的行為，對此職對小隊長陳XX深感抱歉」，不過受害小隊長仍深感不滿，認為「這是警察之恥辱不是嗎，為何上級會認為這事是微罪，真的讓人不解…」，要大家幫忙評評理。

貼文一出引發熱議，網友認為，「既然有緣當同事，心胸就放寬大些！」、「—瓶養樂多能搞成這樣！笑死人！肚量大—點」、「都已經道歉了真的沒有必要這樣放大公審」，台大教授李茂生也前來貼文朝聖，諷刺地說「竊盜罪是重罪啊，唯一死刑」

事實上，這並非首樁因為冰箱冰食物，警察同仁鬧翻的案例。警界人士透露，曾有員警放在公用冰箱的西瓜被吃得屍骨無存，後來員警又買來西瓜放冰箱，乾脆在上頭貼張紙條寫「證物有毒、待送驗」，警告同仁請勿偷吃。

(中時電子報)

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