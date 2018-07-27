北科大VR／AR立體明信片 飽覽牡丹鄉美景

2018年07月27日 11:55 旺報 簡立欣

阿朗壹古道的碧海藍天、牡丹社事件發生地石門古戰場的山勢巍峨，透過VR、AR技術，躍然於眼前！台北科技大學長期在屏東牡丹鄉社會服務，互動設計系師生利用VR虛擬實境技術，設計立體明信片，讓民眾身歷其境，學習、體驗在地文化，成為推廣牡丹鄉觀光旅遊的新利器。

國境之南牡丹鄉，擁有豐富的人文歷史與自然景觀的特色，台北科技大學表示，該校力行大學社會責任實踐（USR），長期從教育、文化、安養、自然四大面向，以在地服務、遠距教學、就業機會開拓，促進屏東縣牡丹鄉發展。今年跨學院開設專業課程，互動設計系開設「擴增實境應用與設計」，應用英文系開設「初級寫作」，融入服務學習，推廣觀光旅遊。

互動設計系主任李來春說，今年3月起，互動系學生多次到牡丹鄉田野調查、蒐集資料。牡丹鄉擁有得天獨厚的自然美景，以往的明信片都以平面風景和文字敘述，「擴增實境應用與設計」這門課則是設計「立體動態明信片」，透過手機掃瞄風景照，就能將當地風情用 VR方式呈現，並用AR擴增實境在明信片上跳躍表演，加上導覽介面和環境音效，讓人身歷其境，強化互動。

應用英文系的「英文初級寫作」課程，由老師帶領學生到牡丹鄉，深入了解當地歷史文化、地理景點後，用英文撰寫相關遊記文章，日後將分享在國際各大旅遊網站，吸引國外遊客。

除了推廣觀光，9月新學期，AR擴增實境也試辦族語教學動畫，台北科大文化事業發展系的「文學史課程」，將透過短劇、繪本導讀，帶領牡丹鄉孩童認識當地文化歷史。另針對南排灣族設計的「母語大富翁」桌遊，已經獲得該族語言課綱審訂的單字校訂，將大幅提升族語教學的趣味性。

北科大「富育牡丹鄉」的成果，將於教育部28到29日在台灣大學體育館辦理的「107年大學社會實踐博覽會（2018 USR EXPO）」展示。

(旺報 )