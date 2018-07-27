通用電子地圖作為國家底圖 內政部今再新增3D地形模型

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內政部推動「臺灣通用電子地圖」作為全國各政府機關資訊系統的共用底圖，內政部次長花敬群表示，台灣在這部分的技術跟應用領先國際上大多數國家，未來通用電子地圖發布應用後，會比google地圖更細緻、更精確，而且免費，包括人口、氣象、交通、災害潛勢都能直接瀏覽查詢。

內政部地政司副司長王成機表示，今天內政部將行文各部會及各直轄市、縣市政府，通知他們通用電子地圖將成為國家共用底圖，以一次測製、資源共享為目標，各級政府就不須重新測製自己的地圖。王說，圖層內容包括道路、鐵路、水系、行政界、建物、門牌等，要找地點或空間資訊都輕而易舉。

王成機說，以往地圖圖資都是5年、甚至10年才更新一次，通用電子地圖圖資是每2年更新全台一次，若遇到重大建設或交通建設，更是3到4個月就會動態更新。民眾可以直接免費瀏覽查詢相關圖資，據統計，去年圖資瀏覽人次已有1192萬人次。

內政部表示，今天再免費公開新版的全台灣20公尺網格數值地形模型(Digital Terrain Model，簡稱DTM)，以3D座標資料表現台灣地形起伏高低，可運用於淹水分析、3D立體透視圖、坡度及景觀視域分析等。前次全台灣20公尺網格DTM在2016年9月對外免費公開，受到使用者好評，截至今年7月累計下載1萬5千餘次。

(中時 )

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