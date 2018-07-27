交還美軍骸骨 停戰65年 金正恩親向毛澤東長子墓獻花

2018年07月27日 11:59 中時電子報 李靖棠

據韓聯社（Yonhap News）報導，在朝鮮勞動黨中央委員會副委員長李洙墉、統一戰線部部長金英哲、朝鮮外相李容浩等多名官員陪同下，北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）於韓戰（Korean War）停戰日（7/27）65週年前，前往位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，向在戰爭中陣亡、大陸前國家主席毛澤東之子毛岸英墓地獻花默哀。

報導中指出，金正恩向部下指出，「當年戰爭爆發時，中國處在建國初期的種種苦難，但即便如此，中國政府和人民毫不猶豫地，派遣了自己的兒女前往朝鮮，為朝鮮人民的正義事業拋頭顱灑熱血，為戰爭勝利做出不朽貢獻。朝中關係之所以牢固，不僅僅是因為地理相近，更是因為基於這種戰鬥友誼。目前，朝中關係取得前所未有發展，朝著更加鞏固、特殊的親善關係邁進。」

在韓戰停戰65週年前夕、金正恩前往中國人民志願軍墓園獻花。（圖/美聯社/朝中社）

位於北韓平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園。（圖/路透社/朝中社）

在韓戰期間犧牲的毛岸英，是毛澤東與其第二位妻子楊開慧的長子，以中國人民志願軍司令部機要秘書兼俄語翻譯的身份，隨軍開拔前往北韓前線。為避免暗殺或麻煩，毛岸英隱姓埋名，對外被稱為「劉秘書」，曾是蘇聯紅軍（Red Army）一員、並參加蘇軍解放波蘭戰鬥的毛岸英，在1950年11月25日，於平安北道昌城郡東倉面大榆洞司令部，遭到聯合國部隊的四架B-26轟炸機（Martin B-26 Marauder）轟炸，未能即時逃脫的他就此被燒死，年僅28歲。

前往獻花的金正恩（圖右）獲得大批韓戰老兵和眷屬熱烈歡迎。（圖/路透社/朝中社）

當年在北韓炸死毛岸英的同型B-26轟炸機。（圖/美國空軍）

LATEST: UN Command says remains of 55 American service members from the Korean War were returned by North Korea.



A U.S. cargo aircraft flew to North Korea to receive the remains and returned promptly to Osan Air Base in South Korea. https://t.co/SRakWuWrBQ pic.twitter.com/aVavsEsgJ4 — ABC News (@ABC) 2018年7月27日

毛澤東最終決定，不將兒子的遺體運回中國，選擇直接葬在北韓平安南道檜倉郡中國人民志願軍烈士陵園，墓碑上題字為「毛岸英同志之墓」。同時間，北韓軍方也將韓戰遺落於北部土地的美軍陣亡將士骸骨，在元山市、交給北上的C-17「全球霸王III」運輸機（C-17 Globemaster III），讓55名漂泊在外的美軍官兵遺骨送回南韓烏山基地，擇期返回美國安葬。

(中時電子報)