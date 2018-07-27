NBA》現在才發現？安森尼：我跟雷霆不適合

安森尼到現在才坦承，自己跟雷霆不合適。(美聯社)

友善列印
中時電子報

才遭老鷹買斷合約，還沒辦法跟火箭正式簽約的「甜瓜」安森尼，如今終於把隱藏在內心已久的話說了出來，「我只是不適合雷霆，畢竟過去1年我們都太匆促了，別忘了我在去年訓練營媒體日那天，才去雷霆報到的！」

「也就是我在季前訓練營前1天才到，感覺他們都準備好了，然後我突然出現，他們會感覺我怎麼才加入他們，」安森尼說，「我當然需要花費一些時間去適應，表現也不穩定，有時候我寧願獨自思考，無須其他人幫助。」

事實上，安森尼上季在雷霆何止不適應，簡直都快變成「毒瘤」，畢竟他跟韋斯布魯克、保羅喬治都要掌握大部分球權，卻堅持不肯打替補，只想繼續先發的結果，就是他在末節經常坐冷板凳，淪落到連板凳球員都不如地步。

就算如此，安森尼仍然保持他的球星架子，「被買斷感覺就像生涯結束一樣，但現實就如此，不適合就該分手，我跟妻子、家人都溝通過，我無法接受遭到裁掉，可是他們告訴我必須向前看，我還要很長時間才能接受這些。」

接著到火箭跟哈登、保羅組成三巨頭，安森尼的未來仍然充滿變數，難道加盟火箭就不會發生跟上季同樣的球星排擠效應嗎？起碼安森尼自己沒在擔心，「贏球可以改變一切，只要有球打，我就很開心，也期待下季到來。」

(中時電子報)

羽球》世錦賽球后小戴首戰輪空 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。