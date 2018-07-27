NBA》現在才發現？安森尼：我跟雷霆不適合

2018年07月27日 12:13 中時電子報 黃及人

才遭老鷹買斷合約，還沒辦法跟火箭正式簽約的「甜瓜」安森尼，如今終於把隱藏在內心已久的話說了出來，「我只是不適合雷霆，畢竟過去1年我們都太匆促了，別忘了我在去年訓練營媒體日那天，才去雷霆報到的！」

「也就是我在季前訓練營前1天才到，感覺他們都準備好了，然後我突然出現，他們會感覺我怎麼才加入他們，」安森尼說，「我當然需要花費一些時間去適應，表現也不穩定，有時候我寧願獨自思考，無須其他人幫助。」

事實上，安森尼上季在雷霆何止不適應，簡直都快變成「毒瘤」，畢竟他跟韋斯布魯克、保羅喬治都要掌握大部分球權，卻堅持不肯打替補，只想繼續先發的結果，就是他在末節經常坐冷板凳，淪落到連板凳球員都不如地步。

就算如此，安森尼仍然保持他的球星架子，「被買斷感覺就像生涯結束一樣，但現實就如此，不適合就該分手，我跟妻子、家人都溝通過，我無法接受遭到裁掉，可是他們告訴我必須向前看，我還要很長時間才能接受這些。」

接著到火箭跟哈登、保羅組成三巨頭，安森尼的未來仍然充滿變數，難道加盟火箭就不會發生跟上季同樣的球星排擠效應嗎？起碼安森尼自己沒在擔心，「贏球可以改變一切，只要有球打，我就很開心，也期待下季到來。」

(中時電子報)