25歲男睡錯女人 「蛋蛋」遭火烤、肛門塞酒瓶

2018年07月27日 12:49 中時 馮惠宜

台新醫院外傷科醫師詹佳翰指稱男子就醫師下陰部大腿內側都腫脹、燙傷傷口。（馮惠宜攝）

台中一名25歲男子疑似因感情糾紛遭人挾持監禁，並以高溫火烤生殖器、再抹鹽用鋼刷凌虐，連肛門都被塞進酒瓶，在逃出煉獄後，男子直奔台新醫院掛急診求救，脫下褲子醫師看到千瘡百孔的陰部和臀部，訝異不已，幸經給予抗生素、不斷清創傷口，經兩周治療傷口已癒合，只留下如滿天星的疤痕，及內心的創傷。

負責為他治療的台新醫師外傷科醫師詹佳翰指出，男子六月間掛急診，衣衫不整，整個頭被剪得像狗啃，頭與耳朵都有創傷滲血，原本還以為他有精神疾患，他就醫時虛弱表示「救救我、我逃了出來」，脫開內外褲滿目瘡痍，怵目驚心。

其大腿內側及生殖器有多個1公分大小的燒燙傷，男子表示是被火烤，傷口再經抹鹽還被刷子刷過，其陰莖腫脹、包皮根本褪不開，肛門內還被塞進酒瓶，清創傷口時醫師更在直腸內和大腿，看到BB彈卡在傷口處。

詹佳翰指稱，為了減輕患者的疼痛，先為患者麻醉，再仔細地進行傷口清洗、清創、清除異物、冰敷鎮痛、縫合外敷，並使用高效力的抗生素；且由於患者受到凌虐施暴的部位遍及泌尿道、肛門及直腸，所以還請了泌尿科及直腸外科醫師進行會診，全部清創及外敷用藥治療過程長達數小時之久。

病患經2到3周、超過10次的治療，傷口也慢慢癒合，詹佳翰指稱，這也是是台新醫院近十年來收治的外科傷患中，最慘無人道的被虐待病案，患者目前持續定期回診換藥治療，傷口癒合良好。

(中時 )