惡劣質檢察官為何闖幼兒園「公審」幼童？　只因女兒被說…

2018年07月27日 12:11 中時電子報 張國欽

花檢署檢察官林俊佑「公審」幼童，只因女兒被同學說「臭！」。後被花蓮地檢署依恐嚇、妨礙自由等罪起訴。（許家寧翻攝）

花蓮地檢署檢察官林俊佑，懷疑就讀幼兒園的４歲女兒遭同學霸凌，竟離譜兩度帶著警察闖進幼兒園「公審」幼童，大暴走行逕引發全民公憤，究竟是何原因讓林俊佑暴怒失控？原來只是女兒被同學說「臭」！

林俊佑上月兩度帶著警察，氣沖沖跑到女兒的幼兒園興師問罪，６月21日這天，幼兒園小朋友剛結束午休準備上課，兩位陪同林俊佑前往「公審」的林、邱警察喊了一聲「退」，將老師與教保人驅離現場，隨即對園內幼童進行嚴厲質問。

林俊佑６月21日林俊佑帶著林、邱兩名警察到幼兒園興師問罪，林、邱先將老師與教保人驅離現場，林便開始對園內幼童進行嚴厲質問。據《蘋果》報導，林當時 先指著身旁的邱男嚇小朋友：「這是警察叔叔」，接著大聲逼問：「誰是ＸＸＸ？」，小朋友們嚇得指出１名4歲女童，林便放聲對這名女童飆罵：「怎麼樣！妳很偉大啊！」，嚇得女童當下脫糞。

但林俊佑還不肯放過孩子：「妳為什麼要跟她（自己女兒）要貼紙？妳爸沒錢幫妳買貼紙嗎？」、「不給妳貼紙就不跟她交朋友是不是？然後ＸＸＸ幫妳打她對不對？」、「昨天誰說她臭？這個月有講過？」、「誰講的？你們很香啊？」「怎麼樣！妳很偉大啊，帶著全班同學欺負她，怎麼樣！」。

１星期後，林俊佑又帶著邱東正及林峴民兩名警察前往幼兒園，大吼要求幼兒園提供監視器畫面，被拒後恐嚇園長「我今天算是對你們客氣喔，我們向法院聲請，到時候這個消息曝光，不見得對你們比較好」、「你們是站在保護那些壞小孩的立場，站在包庇的立場」等，事後經花蓮地檢署調查，25日將這名惡檢依恐嚇等3大罪狀。

惡檢公審幼童新聞曝光後，引發全民公憤，有網友氣憤在媒體留言：「３個流氓欺負一個４歲女童？這不是霸凌什麼才是霸凌！」、「你的子女更不得人緣，以後誰肯跟你一同玩，更會被排斥，得不償失。」、「他的女兒完了，小地方大家都認識，一旦被別人貼上你家很麻煩的標籤，這個小女孩再可愛也沒人敢理。」、「一個４４歲受過高等教育，經過國家考試合格錄取的司法人員，居然這樣藉權藉勢欺人，還欺侮的是４歲幼童，這種人還能當司法人員嗎？爛菜一天倒晚說要司法改革，這才是要改革的地方。」。

勇於求助，遠離網路霸凌，中時電子報關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885

(中時電子報)