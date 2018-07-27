獨家》「蔡英文絕對不會來助選」 原綠營縣議員參選人掛紅布條狂賀！

許俊仁指著掛在住家服務處門口的紅布條，並刻意擺出逗趣的表情。（許俊仁提供）

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許俊仁指著掛在住家服務處門口的紅布條，並刻意擺出逗趣的表情。（許俊仁提供）

羅東鎮民代表許俊仁因被民進黨開除黨籍，改以無黨籍身份投入縣議員選舉，幾天前有好友送他一塊寫著「狂賀！蔡英文總統絕對不會來助選」的紅布條，並且掛在住家服務處門口，結果意外爆紅，成了民眾及遊客拍照打卡的的熱點，許俊仁說，沒想到這塊紅布條竟這麼受到歡迎，自己的知名度也跟著暴增，講內心話，蔡英文總統的政績實在很不得人心，即使自己未被開除黨籍，也一樣不希望蔡英文來幫忙站台，如果因此勝選，也算是因禍得福。

黨齡已有20年的許俊仁，擔任兩屆地方民代，年底要轉戰縣議員選舉，因質疑黨內初選過程不公，憤而退出初選作業，又因為羅東鎮民代表會主席補選時，未依黨團決議進行一致性投票遭到開除黨籍，改以無黨籍身份參選。

許俊仁26日在臉書上張貼一張照片，後方的紅布條上寫著「狂賀！蔡英文總統絕對不會來助選」，相當地吸睛；許俊仁笑說，這是幾個好朋友知道他被開除黨籍後私下做了這塊紅布條，並趁著自己外出拜票時跑到兼服務處的住家大門口掛了上去，自己及家人也不便掃了這群朋友的興，就讓紅布條這麼一直掛著。

不料紅布條竟成了最好的文宣品，路過民眾或遊客見狀，紛紛打卡拍照，受歡迎的熱鬧程度有如是一個新興的觀光景點，許俊仁的人氣也跟著暴漲；他也直言，蔡英文的政績實在很不得人心，即使自己沒有被開除黨籍，也一樣不希望蔡英文來幫忙站台，其實有這種想法的人很多，街頭上許多民進黨籍參選人的宣傳看板，都在刻意淡化與綠營之間的關係，這就如同之前馬英九聲勢直直落的時候，許多國民黨籍參選人都避免與馬英九名字擺在一起是一樣的情形。

(中時 )

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