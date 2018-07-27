《全台最速報》機車行暗夜大火 祖孫1死3重傷2輕傷

2018年07月27日 12:19 中時電子報 綜合報導

◎機車行暗夜大火 祖孫1死3重傷2輕

桃園龜山萬壽路上一間經營近30年的機車行，26日深夜慘遭祝融，警消到場陸續從2、3樓救出一家三代6人急送醫，從3樓逃到隔壁棟的71歲劉姓阿公和12歲外孫意識清楚無生命危險，但最後在廁所尋獲的67歲莊姓阿嬤傷重不治，兒子和2名外孫在消防員和醫護努力下恢復生命跡象，在加護病房治療中。

◎捍衛東亞青主辦權 將以台中市長林佳龍署名申復

教育部體育署邀中華奧會、台中市府及專家學者召開研商會議達成共識，將由台中市長林佳龍以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委身分，同步向EAOC主席及全體會員國家地區代表提出申復信函。對此，台中市府27日表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，並同步展開與相關單位的協調及國際溝通，盡速正式申復。

◎學姐搶鋒頭！柯P笑：我已經變她隨扈了

台北市長柯文哲今早出席公劃都市更新地區暨更新計畫論壇，只見一向都是媒體寵兒的柯在台上致詞，台下媒體竟一反常態未將攝影機對準他，反而狂拍陪著柯跑行程的「學姐」黃瀞瑩。柯文哲受訪時笑稱，他沒注意到攝影機在拍黃，但「我現在變她隨扈了！」

◎新莊母女遭綁1死1傷 兇嫌逃逸身影曝光

新北市90歲及67歲李姓母女26日被發現在新莊區中和街的社區住處遭人捆綁，釀成1死1傷，撿回一命的李姓女兒指控是同住的34歲林姓男子所為，警方今天調閱監視器掌握林男騎機車逃逸的身影，不排除林男有另名男子接應，目前正全力緝捕2人到案說明。

(中時電子報)