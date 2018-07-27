蔡丁貴燒國旗、撞員警 全獲不起訴

自由台灣黨黨主席蔡丁貴。（資料照片，趙雙傑攝）

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去年228自由台灣黨黨主席蔡丁貴號召支持者在廣場前焚燒國旗、衝撞滅火員警，轉移到228公園時，再攻擊撞倒員警，被依煽惑他人犯罪、妨害公務、污辱國旗、公共危險等罪送辦；不過，台北地檢署調查後，都以罪證不足為由，27日將蔡處分不起訴。

檢方偵查時，蔡丁貴行使緘默權，僅辯稱他的公民教育運動就是一個政台理念的表達等語。

警方移送指控，去年2月28日下午2點30分，蔡丁貴與支持群眾齊聚自由廣場，蔡於牌樓前焚燒中華民國國旗，黃姓警員見狀，立即持滅火器上前撲滅火勢，卻遭蔡衝撞，造成黃員手部脫皮、紅腫等傷害。

3時5分蔡丁貴又率眾前往228公園，當時228公園正舉辦「二二八70周年中樞紀念儀式」，蔡與群眾欲由非主辦單位規畫入口進入會場，被執行會場安全的警員阻擋，蔡又被控以身體衝撞警員，導致警員重心不穩跌倒受傷。

警方於是，告發蔡丁貴涉嫌煽惑他人犯罪、妨害公務、污辱國旗、公共危險等罪，警方依法送辦。

檢方認定，蔡丁貴被控焚燒國旗部分，也難以證明蔡所焚燒的國旗，確實符合法規所訂定的比例、圖形、顏色，不能以侮辱國旗罪名相繩，且因沒有延燒，不構成公共危險。

至於衝撞警員部分，檢方認定警員在自由廣場身著便衣外套、戴口罩，頭上並未戴警帽，再加上現場人潮眾多，其中包括不同立場民眾，蔡是否得以立即辨識警員身份，不無疑慮，在228公園受攻擊警員驗傷結果與其所述狀況不符，再加上無蒐證影像，檢方均認定罪嫌不足，將蔡不起訴。

(中時 )

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