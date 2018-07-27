花蓮縣政府前廣場熱鬧 鳳林部落勇士報信息

2018年07月27日 12:56 中時 范振和

鳳林鎮聯合豐年節腳步近了，花蓮縣政府原住民行政處長陳建村（中）接下勇士報信息的小米酒與檳榔。（范振和攝）

鳳林鎮六大部落頭聯袂發放聯合豐年節邀請卡，縣府原民處長陳建村致贈禮金，由部落總頭目吳勇漢（右3）代表接受。（范振和攝）

花蓮縣各部落原住民豐年祭如火如荼展開中，鳳林鎮將在9月22日舉辦全鎮聯合豐年節，6位部落頭目27日上午聯袂前往縣府發送邀請卡，縣府原住民行政處長陳建村接下勇士報信息的小米酒與檳榔後，歡迎大家屆時到鳳林作客。

鳳林鎮已有10多年未舉辦聯合豐年節，今年特地選在中秋假期間辦理這項歲時祭儀，當地部落總頭目吳漢勇27日偕同大榮部落張仁慶、山興部落卓鐘章、中興部落徐文吉、森榮頭目曾金泉、長橋部落鄭來金等5位頭目，前往縣府欲邀請縣長傅（請造字●左山右昆)萁參與盛

會，因縣長另有要公，由陳建村、立委徐榛蔚辦公室副主任張治華代表接受邀請。

鳳林部落有美女歌舞、勇士報信息、頭目送邀請卡，熱鬧了縣府前廣場。陳建村表示，台灣真正的本土文化就是部落文化，花蓮縣各族群間相互尊重，阿美族、太魯閣族、布農族、噶瑪蘭族、賽德克族、撒奇萊雅族等六大族群，與閩客、大陸各省、新住民等鄉親彼此相親相愛、互相尊重，讓我們得以確保原民文化在花蓮生根、永續傳承。

陳建村說，花蓮約有130個阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族等部落豐年祭陸續登場，第1場部落豐年祭從7月13日豐濱鄉三富橋部落起，一直延續至9月，歡迎大家走進、關心、認識、愛上、疼惜部落。

另，陳建村提醒，豐年祭的祭祖靈儀式極為莊嚴，是族人謝天、謝地、謝祖靈的時刻，只有族人才能參與祭儀，請訪客尊重部落傳統文化，不可任意涉入，族人絕對歡迎訪客參與隨後登場的各項歌舞歡愉活動。

(中時 )