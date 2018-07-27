戀情不影響創作！李玉璽：絕對是動力

李玉璽日前推出第三張專輯。（MiLK潮流誌提供）

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李玉璽（Dino）日前推出新專輯《SING WITH ME》，正與溫妮（黃于恩）熱戀的他表示，感情絕不會影響創作，創作悲傷情歌也不是問題；Dino表示自己是容易進入任何情緒的敏感體質，無論過往自身發生過、朋友的故事，都能快速進入狀況，將一切感受編寫成歌曲，不過他也大方表示，戀愛對他而言絕對是生活的動力！

不同於歌手身份，音樂是Dino從小玩到大且早已得心應手，但對於「演戲」，他自認像「要從零一下子做到一百」的超高難度課題，儘管每次都拼了命用盡全力去演，但他覺得努力仍然不夠好，給自己目前的演戲表現打了不及格分數。

李玉璽出道前以為只要專注音樂領域，沒想到之後才發現案情沒有那麼單純！沒碰過的戲劇領域通通來報到，這張專輯甚至搞大到要由他主控視覺及造型企劃，天天忙練團、錄音及通告或商演，工作結束後仍要趕回公司確認大大小小細節，一路上被迫執行很多原本想都沒想到的任務，Dino笑稱自己「慣老闆」，主管說什麼就硬著頭皮接下。

他希望未來能像前輩蕭敬騰一樣創立樂團之外，也要求自己的音樂不要太過電子化、追求樂手及樂器最真實溫度，未來會持續朝這樣的模式創作音樂，雖然做更多事也會更累，但這一切在他心中是踏實的，Dino認為這樣的堅持，或許是從小受到爸爸影響，在爸爸身上學到的信念。

(中時 )

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