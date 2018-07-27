洛德藝術今舉辦「真善美‧慈善情」公益拍賣晚宴

2018年07月27日 12:51 工商 劉朱松

洛德藝術/智慧財品牌設計公司，今（27）日下午4時起，在台中僑園大飯店3樓國際廳，舉辦「真善美‧慈善情」公益拍賣晚宴暨「全台大學設計學院藝術設計競賽」頒獎典禮。

洛德藝術表示，活動內容包括畫作展示、競賽作品展示、公益拍賣晚宴、藝術投資講談、慢飛天使表演比賽頒獎典禮，及善款受贈儀式。

會中，「拍賣&藝術講談」，將由中華民國畫廊協會資深顧問、資深拍賣官陸潔民，主講「一個需要藝術的時代」。

知名畫家梁奕焚，創作20幅水墨，每幅水墨畫原價5萬6,000元，現場將以5折價2萬8,000元起拍。此次無償捐贈拍賣，將全數捐給授證單位的中華兒童癌症基金會、家扶中心台中發展學園，購買畫具及醫療輔具，梁奕焚今日將親自從台東遠道至台中出席晚宴。

這次活動指導單位為國立台中科技大學商業設計系、創意商品設計系，這次贊助單位還包括正豐塑膠、晶璽健康事業、鈺陞建設、靈知科技（明湖水漾會館）、中天精機，及唐源設計等單位。

活動現場另有藝術名家朱德群、丁雄泉、趙少昂，及梁奕焚等等油畫優惠展售。

現年81歲的梁奕焚，1937年生於彰化芬園，現定居於台東，師從李仲生研究現代藝術，為台灣當代重要的藝術家之一。曾旅居美國紐約長達12年，在紐約SOHO區，設立繪畫工作室，受到美國藝術界極大的重視，畫作更進入佳士得及蘇富比等國際拍賣會，為台灣少數多次進入國際市場的當代藝術家。

梁奕焚自美返台後，2017年創作最新系列作「金色美人」，呈現新的作品風格，並於2018年正式發表銅雕新作，以立體作品呈現畫作的另一風貌，均由洛德藝術獨家代理。

這次活動去年12月就開始企劃，主辦單位先舉辦全台大學設計學院的設計比賽，並寄海報到各校張貼、辦說明會，經過初審、複審、決選，今（27）日邀請他們參加晚宴並頒獎，培育台灣文創種子。

洛德藝術指出，這次舉辦公益拍賣，將所得捐給中華民國兒童癌症基金會，讓他們買畫具，讓病童們在醫院接受療程、休養的同時，能畫畫紓解心情。

此次比賽得獎的學生，藉由參與這次活動過程，更有同理心，未來可鼓勵他們至醫院教兒癌畫畫。半年來，智慧財品牌設計公司與洛德畫廊，傾全力執行此案，期待藉由拋磚引玉，能夠引起社會注意，給予這些學生與弱勢團體更多的協助與溫暖。

(工商 )