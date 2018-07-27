新北》侯友宜走訪板橋 體驗新舊併陳

2018年07月27日 12:55 中時 王揚傑

侯友宜品嚐黃石市場內小吃。（王揚傑攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（27）日走訪板橋慈惠宮、黃石市場、大觀書院等地，並品嚐在地小吃，他說，大觀書院是因為早年漳州、泉州民眾械鬥，為了化解糾紛，所以在此辦了義學，很感謝林家做此義舉，今天從板橋府中捷運站走出來，一邊是市政府、百貨公司、電影院比較現代化，另一邊則是板橋的老古城舊址，有傳統的黃石市場和林家花園、大觀書院等古蹟，可以規畫成慢活城市，新舊併陳讓這個地方繁榮。

今台灣世代智庫公布民調侯友宜只小贏蘇貞昌2％，其中超過4成民眾認為蘇貞昌當選市長有助新北市的建設，侯友宜表示，民調就是參考，自己會好好努力、加油，為新北市提出更好的政見，讓市民有感。

國民黨新北市議員參選人葉元之則批評台灣世代智庫民調是客製化民調，每當各大媒體民調侯友宜大贏蘇貞昌時，這組織總會適時出現，公布一份侯蘇差不多的民調，來挽救蘇貞昌的氣勢，讓民調成為選舉工具，這種為民進黨客製化的民調參考價值有多高，就讓選民自行判斷。

行政院長賴清德昨（26）日公布托育補助新制，侯友宜表示，托育要做的是「量」和「質」，所以他提出「多元托育」，不管是企業托育、社區托育，甚至公私立聯合托育，補助要視財政狀況推動，地方政府要負擔一成五，地方政府的財政是否能負擔，是個問題，但更重要的，準公共托育的品質要不斷的提升，推動過程中如何做好政府和地方合作，在品質管理上有安心、安全的環境，才是家長最重視的。

(中時 )