七夕情人節 嘉有好茶享浪漫

2018年07月27日 12:55 中時 廖素慧

嘉義市七夕情人節有茶封活動，歡迎有情人來體驗。（廖素慧攝）

嘉義市七夕情人節有茶席及國樂表演活動，歡迎有情人來浪漫一下。（廖素慧攝）

七夕情人節將近，是傳情示愛的好時機，嘉義市文化局於七夕當天推出茶席、封茶傳情、熊抱比賽、奧地利四重奏Tango浪漫表演等精采活動，讓嘉義特產的好茶，陪伴有情人享受茶香的甘甜美味，歡度浪漫情人節。

文化局表示，8月17日是七夕，當天將於文化廣場舉辦豐富有趣的情人節活動，邀請趙蘭清、莊玉端、林翠華、黃西韻等茶道老師，精心設計40桌茶席，並有嘉義市國樂團現場表演，品茗茶、欣賞音樂，感受文人雅士之風情。

此外，還有「封情人茶」活動，讓參加活動的朋友，把要對情人或家人訴說的親密話語，封入陶茶罐中，當作永恆的紀念。

文化局表示，「封茶」原是台灣早期文化所傳承的儀俗，文人每年年底將未喝完的陳茶或準備送禮的新茶封藏起來，同時寫下自己對未來的期望或對友人的祝福，是傳達「敬天惜福」心意，而廣為流傳成為一種茶文化。

情人節更是大方曬恩愛放閃的好機會，文化局架設唯美的婚禮台，讓有情人來個一生一世不放手的熊抱比賽，搭配時尚走秀活動，同時有台灣、日本、阿根廷和烏拉圭樂手組成的奧地利四重奏Tango浪漫演出，歡迎民眾報名，詳情洽詢文化局官網。

市長涂醒哲表示，文化局廣場去年底完成整修後，綠地變寬廣，且全園區無障礙步道，十分適合全家老少一起散步休閒，未來每個月第3周的六、日，文化局都將在廣場安排藝術市集集表演活動。

(中時 )