低薪悲歌 台商擬包機帶台青赴陸當臨時工

2018年07月27日 13:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣長期陷入低薪困境，不只大批教授學生赴陸就學工作，未來將有大批台青赴陸當臨時工 ！有台商赴陸投資從事水果栽種，因搭上互聯網銷售而大發利市，目前正為缺工所苦。海南省台資企業協會會長黃益豐表示，他的蓮霧園日產1萬斤，每天接單需求量約4到5倍，由於當地人工成本大增，他考慮從台灣招募農工，再包機來海南打工，解決台灣青年失業問題。

中評社報導，海南省台資企業協會會長黃益豐是1999年赴陸投資，目前他的蓮霧園每日產量約一萬斤。他說，種植的蓮霧藉由互聯網，整個銷量都被帶上來，每天需求量高達4至5萬斤，由於蓮霧不夠賣，他得另向外面收果。雖然接單量節節成長，他卻為人工不足所苦，近20年來，每日工資已從17元漲到200元，在荔枝採收時期搶工人，還要漲到300元，折合台幣就是1500元，這還不保證請到符合條件的工人。

為了解決缺工的困境，黃益豐表示，目前有考慮從台灣招募農工，再包機來海南打工，這已是海南農業台商考慮的解決方案之一，否則就是要將人力改成機器來取代。

有人對台商到大陸投資農業，批評是將台灣農業技術外流的質疑。黃益豐強調，所有熱帶農業水果都已經過來海南了，台灣在農業的優勢不在技術，而是在農業管理，這方面反使台商在大陸從事農業可以做大做強，因為大陸廣大的面積是台灣無法相比。

黃益豐分析，大陸有13億人口，光是3億人口的消費量，豈是台灣2300多萬可以相比，我們要推銷台灣水果，台灣賣不動，就應該引進到大陸市場，只要政策允許，我們要幫助台灣農民，解決水果賣不掉的滯銷的現象。

(中時電子報)