台南》超速撞死人仍選議員 唐儀靜遭諷：民進黨的驕傲

唐瑞明、唐儀靜父女在這次議員選戰中肩負延續唐家政治香火，捲入死亡車禍案件後差點無法參選，唐儀靜26日落寞澄清網路謠言，父親唐瑞明在一旁安慰。（程炳璋攝）

友善列印
中時電子報
PTT網友找出台南地方法院判決書，判決書上寫「唐儀靜竟疏未注意，即貿然『超速』行駛」。被網友吐槽「與判決書不符」。(PTT)

台南市前議員唐儀靜因先前車禍撞死人的官司被法院判處緩刑4年，並交付「保護管束」至2019年9月，6月唐儀靜向法院爭取免除執行並獲准，隨即於7月初被民進黨以「徵召」方式取得提名資格，引發藍營及外界批評。PTT網友諷刺「民進黨的驕傲啦!」

台南》澄清沒特權沒酒駕 唐儀靜堅持選議員延續唐家政治香火

依據判決書，2011年4月下午5時唐儀靜駕車沿台南市北區長榮路5段由北向南行駛，行經長榮路地下道之右彎道上坡路段時，本應依速限行駛，且應注意車前狀況及兩車併行之間隔，隨時採取必要之安全措施，以避免危險之發生，而依當時天候晴、日間有自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、亦無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事。唐儀靜竟未注意，即貿然超速行駛撞上騎機車的石姓婦人，兩周後石女不治。一審依過失致死判刑8個月，2015年二審法官審酌雙方和解，則給予緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

唐家在今年民進黨黨內議員初選中，現任台南市議員唐碧娥在北區落馬，未獲民進黨提名，政治香火全寄望在安南區獲提名的唐儀靜。險些無法參與今年的議員選舉，唐家提出申訴後6月底免除唐儀靜保安處分，引來特權與酒駕超速的網路流言，唐儀靜26日出面澄清並一度哽咽，強調沒特權、沒酒駕，事後也沒關說，一切依法申請。

唐儀靜表示，她不會喝酒，所以不可能酒駕，再者，依據道路交通事故現場圖顯示，車禍現場沒有煞車痕跡，代表她沒有超速。但PTT網友找出台南地方法院判決書，判決書上寫「唐儀靜竟疏未注意，即貿然『超速』行駛」。被網友吐槽「與判決書不符」。

PTT網友留言「殺人放火金腰帶好黨證不辦嗎」、「民進黨的驕傲啦」、「沒煞車直接撞死?」、「一定是自願被撞死的啦民進黨你敢嘴」、「現在沒人了啦，殺人 強姦的都嘛可以」、「不哭不哭 別忘了這是台南捏~ 別擔心」、「撞死人還可以哽咽?」、「台南有黨證管他西瓜還蓮霧..都能上XD」

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

雲林》國民黨斗六市長參選人母親… 雲林》雲林縣議員林聖爵涉經營賭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。