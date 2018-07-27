別上當受騙！中油：父親節免費提領加油劵是假的

2018年07月27日 13:36 工商 彭暄貽

民眾不要上當受騙！(中油提供)

父親節將屆，網路詐騙、竊取個資惡行再起！中油表示，最近網路社群及手機通訊軟體再度出現假藉「台灣中油股份有限公司」名義，以「父親節活動開跑囉!!!為您加油」、「慶祝中油100周年慶」等活動為主題之詐騙訊息，宣稱完成活動任務或分享好友即可領取數百元不等加油券。

為此，中油特地嚴正澄清，該帳號非中油所設，提醒社會大眾不要參加該活動，以免受騙上當。針對行為人觸犯商標法、意圖使他人受騙等不法行為，恐涉刑責，公司將視情況採取法律行動。

中油強調，公司從未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為依據，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供的功能提出檢舉，以避免更多不知情民眾因個資遭到竊取而受害。

最近網路及手機出現許多詐騙手法，其中以加入群組即送貼圖或優惠券居多，特別會以節慶假日為主題吸引民眾注意。今年五月份LINE通訊軟體「慶祝母親節分享連結即贈500元加油劵」的群組詐騙訊息，經中油檢舉並向社會大眾澄清，已不再轉貼。

不料，近日有心人士再度利用父親節即將到來「中油為父親節加油」、「慶祝中油100周年慶」為主題，請民眾將訊息分享出去即可領取300元到500元不等之加油券，企圖欺瞞不知情民眾上當，藉此竊取個資，該做法實不足取。

中油指出，外對於該行為人假藉台灣中油名義使用台灣中油之企業識別標誌及官網圖片，甚至仿造「台灣中油火炬商標」來欺瞞消費顧客等不法行徑，台灣中油已主動調查瞭解，將視情況採取法律行動，以確保台灣中油資訊、交易安全，維護消費大眾權益。

(工商 )